I Negramaro annunciano un grande concerto per i 20 anni in una location mai usata prima per la musica

Dopo l’uscita di Diamanti, nuovo singolo con Elisa e Jovanotti, arriva un’altra novità per i Negramaro.

Il 21 marzo del 2003 nascevano i Negramaro con la pubblicazione del loro primo album omonimo. E così, vent’anni dopo, la band celebra questo lungo percorso ricco di soddisfazioni e successi, annunciando un concerto evento per l’estate 2023: N20 Back Home.

Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo per il loro ventennale scelgono una grande festa in una grande location inedita nel loro Salento, un posto sinora mai utilizzato per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE).

N20 BACK HOME sarà un’unica data in Puglia dove tutto ha avuto inizio, e non si tratterà di un semplice concerto, ma una vera e propria experience a 360°.

Ci saranno spazi e punti ristoro a tema e oltre al main stage sarà allestito il Negramaro Village, un’area unica in cui il pubblico e i fan, durante l’arco della giornata, potranno ripercorrere la storia della band e vivere così un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto.

Durante il concerto saranno poi presenti diversi ospiti sul palco che duetteranno con la band.

I biglietti per #n20BackHome, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners, sono già in vendita per gli iscritti al fan club mentre per il tutto il pubblico saranno disponibili dal 22 marzo.

Entro 30 giorni inoltre saranno disponibili sui siti magellanoconcerti.it e friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto. Verranno anche messi a disposizione servizi autobus a/r da tutta Italia per raggiungere l’aeroporto (info e tariffe consultabili a partire dal 21 aprile).

La data di #n20BackHome si aggiunge alle celebrazioni del ventennale e alle date già annunciate di “n20 TOUR“, i 9 imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani. La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona.

