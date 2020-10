Negramaro Entra in Contatto

Uscirà il 13 novembre il nuovo album dei Negramaro Contatto (Sugarmusic). Per presentare il disco dal vivo la band di Giuliano Sangiorgi ha lanciato il progetto Entra In Contatto.

Si tratta di una nuova esperienza tecnologica interattiva in streaming, prevista per il 12 novembre, durante la quale la band suonerà dal vivo alcuni brani del nuovo disco.

L’evento è gratuito ed esclusivo per tutti coloro che hanno preordinato l’album Contatto e solo alcuni fortunati che lo hanno presalvato.

Nel frattempo il singolo continua a occupare le prime posizioni della classifica Earone.

Entra in Contatto, prodotto da Sugar con la direzione creativa di Giò Forma, è una vera e propria location costruita appositamente per il live in streaming. Un Iper-Cubo reso vivo e pulsante dal 3D e che offre ai partecipanti una esperienza tecnologica interattiva a metà tra il reale e il surreale, in una modalità totalmente inedita di entrare in contatto con la band.

“’Ci sono pochi luoghi in una vita, forse persino uno solo, in cui succede qualcosa; dopodiché ci sono tutti gli altri luoghi.’

Alice Munro Quel posto siete voi, ovunque voi siate, non importa dove, in tempi come questi… noi vi raggiungeremo perché la musica, come l’oceano, non la puoi bloccare, non la puoi recintare… Lucio Dalla cantava così del pensiero. La musica è quel pensiero che rivolgiamo a voi. Incontriamoci in uno spazio nuovo, creato apposta per voi.”

Questo il messaggio postato dai Negramaro sui social.