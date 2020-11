Negramaro e Feltrinelli: un appuntamento interattivo in live streaming

Negramaro e Feltrinelli

Giovedì 19 novembre alle 18.30 i Negramaro saranno protagonisti di un evento esclusivo per la presentazione e la promozione dell’album Contatto uscito per Sugarmusic il 13 novembre.

Feltrinelli Live è un incontro interattivo in live streaming in cui i fans potranno essere virtualmente presenti con la band e assistere all’esclusivo evento digitale.

La scorsa settimana, a poche ore dal lancio ufficiale dell’album, la band ha suonato in streaming i nuovi brani in un evento denominato Entra In Contatto. La band si è esibita all’interno di un iper-cubo, portando anche idealmente la musica su nuove piattaforme e con modalità inedite.

“Grazie per tutta l’energia che ci avete trasmesso da quel cubo! In un periodo così particolare abbiamo voluto mettere in piedi un’esperienza unica. Una sfida innovativa, un nuovo modo di fare musica in attesa di poter tornare sul vero palco. Un live streaming che ci ha permesso di metterci in contatto per presentarvi il nostro nuovo album, con una nuova pelle addosso.”

NEGRAMARO E FELTRINELLI

Feltrinelli Live è un evento riservato a tutti i fan che hanno acquistato il nuovo album Contatto su feltrinelli.it e nei negozi fisici della catena.

La band torna quindi a sperimentare nuovi linguaggi e occasioni per restare in contatto con il pubblico.