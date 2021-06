Rapper, cantautori, influencer uniti per fare beneficenza con la Nazionale New Dreams. In provincia di Bergamo la prima partita!

L’Associazione New Dreams, costituita di recente, a sostegno della solidarietà ha dato vita alla Nazionale New Dreams. Il primo evento benefico ufficiale avrà luogo a Grassobbio (BG) dal 7 al 9 giugno. Vi parteciperanno a titolo gratuito, numerosi volti noti, rapper, influencer, youtuber, musicisti e sportivi.

Lo scopo di tale raduno è la raccolta di fondi solidali da destinare a 2 progetti del territorio di Bergamo: la Fondazione CESVI per i sogni dei bambini e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per l’acquisto di una culla termica per il reparto di terapia intensiva pediatrica.

Per quest’ultima a oggi sono già stati raccolti quasi 2mila euro con la vendita online delle maglie autografate appartenenti agli artisti che parteciperanno (la trovate qui).

La mattina del giorno 8 giugno verrà deposta una corona di fiori al Cimitero Monumentale di Bergamo in memoria delle vittime del Covid. Alla cerimonia parteciperanno il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi, il Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Nel pomeriggio si svolgerà la partita fra le squadre di New Dreams.

Gli eventi saranno trasmessi sui social di New Dreams dai quali si potranno effettuare direttamente le donazioni a sostegno dei progetti e si potranno seguire i momenti più divertenti in diretta dalla Sala della Musica, dove i vari artisti si esibiranno le sere del 7 e 8 giugno dalle 20.30 circa, e dal campo di gioco.

L’evento gode del patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia e del Comune di Grassobbio e si realizza con il sostegno del Main Sponsor e partner tecnico di New Dreams: GIVOVA.

L’ingresso per assistere alla partita, l’8 giugno alle 16, è aperto a tutti con offerta libera. La partita si svolgerà presso allo Stadio di Grassobbio in via XXV Aprile. Potete seguire la Nazionale New Dreams sulla pagina ufficiale Instagram cliccando qui.

Clicca in basso su continua per scoprire gli artisti che hanno aderito e il programma completo della tre giorni.