Nayt: l’ipocrisia del mondo nel nuovo singolo “Good Vibes” feat. Gemitaiz

Per qualche giorno Nayt ha giocato con i propri fans sui social cercando di far ipotizzare il nome dell’artista con cui avrebbe collaborato per il prossimo singolo.

“Sono tutti convinti di sapere già il feat. Vi posso solo dire che mi ha lasciato una strofa killer!”

Il brano di cui parla è Good Vibes (Sony Music Italy) e il feat è con Gemitaiz. Il singolo, prodotto da 3D, è un anthem rap divertente, melodico, ma mai scontato. Nayt e Gemitaiz descrivono con ironia e leggerezza l’ipocrisia del mondo che li circonda.

NAYT – GOOD VIBES FEAT. GEMITAIZ

Good Vibes arriva a meno di un anno dall’album Raptus 3 (Qui la videointervista di presentazione del progetto) poco più di un mese da Grazie Prego Scusa (Qui il nostro articolo) e rappresenta un ulteriore step compositivo. Nayt ha ormai abituato il pubblico a scrivere musica basandosi sui fatti. Con coerenza e determinazione l’artista si sta facendo largo nel panorama urban italiano. Questa tendenza è stata confermata dai concerti al Largo Venue di Roma e ai Magazzini Generali di Milano. Tre date sold out ricca di ospiti che non fanno che accrescere l’attesa per nuovi appuntamenti che verranno presto annunciati.

“Milano mi sono ripreso solo ora. Quello che abbiamo fatto ieri è stato indescrivibile. Grazie a tutti i fan, gli amici e i colleghi che sono venuti a godersi questa serata insieme. Ci rivediamo presto live in giro per l’Italia.”

Questo il messaggio che il giovane artista ha postato sui social all’indomani del successo milanese.

Foto dai Social di Nayt