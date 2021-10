Nayt: Doom è il nuovo album, svelata la cover e la data di uscita

Su All Music Italia ve l’avevamo anticipato qualche giorno fa in questa occasione. Nayt avrebbe pubblicato a breve anche un album a corollario dell’uscita del singolo Mortale. E nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale. Si chiamerà Doom il nuovo disco dell’artista, in uscita il 29 ottobre per VNT1 Records/in licenza per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Con questo progetto, Nayt è pronto a portarci ancora più a fondo nell’animo umano. Dopo il successo dell’album MOOD e il singolo Tutto il resto è noi continua quindi il viaggio introspettivo di Nayt iniziato con le ultime uscite discografiche: se in MOOD il rapper si è messo a nudo affrontando temi legati alla contemporaneità, le rime di Mortale trascinano l’ascoltatore in un mondo più cupo, proprio di chi ha sofferto ma che, allo stesso tempo, è pronto ad andare “oltre”. Ed è solo un assaggio delle atmosfere e delle tematiche che saranno presenti in DOOM.

Nayt racconta il significato del disco Doom

DOOM è il seguito del viaggio introspettivo intrapreso con MOOD. La scoperta personale prosegue andando più in profondità e sviscerando dubbi, ansie e domande attraverso temi esistenziali. Si parte dal concetto di “condanna” di vivere, si tocca il fondo, mettendo su le basi per risalire, ripercorrere i passi fatti e andare oltre con una nuova consapevolezza, apertura e maturità. È l’eterna lotta tra amore e paura. La chiave è sempre un’autorialità fortemente personale e introspettiva che punta a risuonare nelle corde di chi ascolta. Nasce dalla necessità di esprimersi, sempre più forte e sempre di più. Mira all’empatia per centrare le emozioni di tutti.

Qui sotto trovate la copertina del disco Doom.