Naska vive la sua prima esperienza d’attore nel film “Tutta colpa del rock”

Naska lancia il brano inedito Nato nel posto sbagliato, che ha interpretato per il film Tutta colpa del rock. La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube e realizzato da Piperfilm e Be Water Film.

Tutta colpa del rock è un omaggio sincero alla musica e al suo potere salvifico. Il film potrebbe essere presentato come la storia di un ex rocker, una promessa da mantenere, una band improbabile… e una sola occasione per riscattarsi. La pellicola, diretta da Andrea Jublin e prodotta da Mattia Guerra, è interpretata da Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio, Agnese Claisse. Tra gli attori c’è anche Naska: il cantante è alla sua prima esperienza cinematografica. Completano il cast Carolina Crescentini, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Massimo Cagnina.

La trama di “Tutta colpa del rock”

Bruno (Lillo) è un ex chitarrista rock in caduta libera: bugiardo, narcisista, padre assente. Finisce in carcere dopo una lunga serie di scelte sbagliate. Quando tutto sembra perduto, un’occasione inaspettata si presenta: formare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest. In palio, i soldi necessari per mantenere la promessa fatta alla figlia Tina: portarla in America per un leggendario “Rock Tour”.

Al suo fianco, una “formazione” tanto improbabile quanto irresistibile: Roberto (Maurizio Lastrico), coinquilino di cella; il Professore (Elio), cinico e silenzioso; Eva (Agnese Claisse), una batterista dal carattere esplosivo; Osso (Massimo Cagnina), un gigante dal cuore fragile; e K-Bone (Naska), ex trapper con un’anima da poeta. Tra scontri, musica e legami inaspettati, la band troverà nell’arte un’occasione di rinascita.

La colonna sonora originale è firmata da Motta, che cura anche la supervisione musicale. Nel film, Naska interpreta il brano inedito Nato nel posto sbagliato. La canzone unisce le sonorità di Motta, Cor Veleno e Danno, in una contaminazione autentica e potente. Tutta colpa del rock vede la partecipazione di chi la musica la conosce nel profondo. Il film porta così sul grande schermo un’energia musicale inaspettata, facendo del rock un simbolo di libertà, identità e ribellione.

La pellicola, prodotta da Be Water Film e PiperFilm in collaborazione con Netflix, è al cinema dal 28 agosto 2025, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto.

Naska, il videoclip di “Nato nel posto sbagliato”