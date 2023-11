“Uno Come Noi”, il nuovo singolo di Nashley è la sigla di “Noi siamo leggenda”

Nashley Uno come noi testo e significato del brano fuori da giovedì 23 novembre per Ventidiocotto, under exclusive license to Believe Artist Services, che entra in un mondo alternativo in cui i superpoteri sono la metafora delle difficoltà adolescenziali.

Di fatto, il brano affronta il tema della solitudine, affondando le proprie radici nelle dinamiche esistenziali dei giovani d’oggi, che vivono il loro dilemma esistenziale come una necessità ontologica.

Nashley uno come noi significato del brano

“Uno Come Noi” è anche la sigla di “Noi Siamo Leggenda“, l’ultima novità tra le serie Rai, diretta da Carmine Elia, che vede tra i protagonisti Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Lino Guanciale e Claudia Pandolfi.

“Uno come noi è un pezzo che nasce, come tanti altri, piano e voce in studio ed è una traccia tanto inclusiva quanto fredda. All’inizio non ero convinto della produzione, perché non c’erano le giuste vibes.

A quel punto ho deciso di chiamare Matteo Buzzanca, che è anche il compositore di tutta la colonna sonora della serie, che ha dato un tocco di freschezza alla produzione. Quando Matteo mi ha detto che c’era la possibilità di inserire questa canzone all’interno della serie ero molto emozionato. Per me è stata la prima volta e ne sono onorato”.

Coprodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures e in collaborazione con Prime Video, “Noi Siamo Leggenda” – che racconta le difficoltà adolescenziali di cinque ragazzi tra drammi, azioni, ironia e superpoteri – andrà in onda su Rai 2 in sei serate a partire da mercoledì 22 novembre.

NASHLEY UNO COME NOI TESTO E AUDIO