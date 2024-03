Nasce il Musicante Award – Premio Pino Daniele, un Music Live Contest in memoria del cantautore

Da un’idea della Fondazione Pino Daniele Ets nasce il Musicante Award – Premio Pino Daniele, un Live Contest di musica pop rock rivolto a giovani artisti in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali.

Di fatto, il termine “musicante” identifica chi “conosce ed esercita la musica“. L’obiettivo della manifestazione è infatti quello di promuovere l’ecosistema di valori che si cela dietro la creazione e la rappresentazione dal vivo delle opere musicali.

“Le opere di mio Padre sono i frutti della sua personale ricerca musicale“, dichiara Alessandro Daniele, Presidente della Fondazione Pino Daniele Ets. “Per l’ente che presiedo, quei frutti sono i semi che conservano nella matrice un sistema di valori da trasferire. Per questo nasce il Musicante Award, che per noi è simbolicamente un vivaio di giovani artisti. Permettere loro di elaborare l’opera di Pino è come applicare il sistema di innesto nella pratica agronomica! I giovani artisti sono sia organismi che terriccio fertile e saranno proprio alcuni di loro a produrre i nuovi frutti per i semi di domani“.

Musicante Award – Premio Pino Daniele: le fasi del live contest

I partecipanti selezionati affronteranno le Live Audition, durante le quali dovranno dimostrare le rispettive doti musicali nella performance, nella composizione e nell’arrangiamento. I finalisti frequenteranno poi un Bootcamp di alto perfezionamento, dove saranno preparati per la fase finale del contest: uno show commemorativo per il decennale della scomparsa di Pino Daniele, che li vedrà condividere il palco con grandi protagonisti della musica italiana.

I finalisti riceveranno inoltre il Musicante Award, premio che mira a promuovere l’identità culturale ed artistica, nonché a riconoscere gli aspetti tecnici e musicali delle performance live, valorizzando quelle sviluppate con coscienza culturale ed intelligenza emotiva.

Nello specifico, durante la serata finale verranno consegnati i seguenti premi: il Musicante Award per il Miglior Ensemble, il Musicante Award per la Miglior Elaborazione, il Musicante Award Ricerca e Contaminazione, il Musicante Award Giuria Popolare, il Musicante Award per il Miglior Testo, il Musicante Award per la Vocalità, il Musicante Award per l’Interpretazione Vocale e il Musicante Award ai Migliori Strumentisti.

Inoltre, grazie ai partner dell’industria discografica, tutti i finalisti avranno la possibilità di sottoscrivere contratti discografici ed editoriali.

Il vincitore assoluto della prima edizione riceverà infine il Musicante Award – Premio Pino Daniele, che consiste in un premio in denaro, al quale si aggiungono diverse attività concertiste e varie partecipazioni ad altre importanti manifestazioni.

Musicante Award – Premio Pino Daniele: come iscriversi

Le iscrizioni per partecipare al Live Contest Musicante Award – Premio Pino Daniele sono già aperte sul sito della Fondazione Pino Daniele Ets (qui il form da compilare entro il 30 giugno 2024).

Al momento dell’iscrizione, ogni candidato deve presentare n.1 composizione originale inedita e n.1 elaborazione originale, ovvero un’interpretazione / arrangiamento di un’opera di Pino Daniele (la performance live di questo brano deve prevedere, nell’ambito dell’arrangiamento, spazi dedicati alla valorizzazione della tecnica strumentale di almeno un componente della band).

Musicante Award – Premio Pino Daniele: le categorie

Il contest prevede due categorie: