NapoliRetroFestival – La musica degli anni’80 per iniziare l’anno in musica: Virginio, Ivan Granatino, Neno, Manitoba e tanti ospiti

In genere la grande macchina del Festival Di Sanremo è la prima a mettersi in moto all’inizio di ogni nuovo anno. Quest’anno però no!

Quest’anno nel capoluogo campano parte un nuovo interessante progetto, che definire una serata musicale è forse dire troppo poco: parte il NapoliRetroFestival.

Il tutto nasce dall’idea del nostro giornalista e critico musicale Fabio Fiume, che per anni ha tenuto nel cassetto questa scrittura e che adesso, forte anche dell’appoggio di Onda Web Radio, il canale web dove da oltre un anno scrive e conduce alcune trasmissioni, e divenuto realtà.

L’evento, che si svolgerà il 9 Gennaio, avrà l’esclusiva location nel prestigioso Duel Club di Pozzuoli, alle porte di Napoli, già centro importante di tutti i concerti nel napoletano di artisti di tendenza.

NapoliRetroFestival, scritto proprio in questo modo, cioè senza l’accento su retrò, vuole essere una moderna retrospettiva del nostro passato musicale, grazie alla celebrazione di un anno musicale specifico per ogni edizione, rivisitato attraverso le interpretazioni di artisti contemporanei del panorama delle sette note.

NAPOLIRETROFESTIVAL: IL CAST

La prima edizione parte celebrando il 1980 e lo farà con una sfilata di ben 21 artisti che hanno scelto il loro pezzo fra l’enorme quantità di quelli che hanno raggiunto fama e successo durante l’anno.

La canzone scelta è corredata di racconto del dietro le quinte della sua realizzazione ( da qui il termine retro e non retrò ) che lo stesso Fabio, che oltre a scriverlo, conduce l’evento, racconterà sul palco.

Gli artisti che hanno accettato con entusiasmo l’invito a questa fantastica prima edizione sono: Emiliana Cantone, Virginio, Ivan Granatino, il duo Mr. Hyde, Fabiana Martone ( già Nu Genea ), il tenore Leopoldo Punziano, Santoianni, Marsica, Neno, Donix, Veronica Simioli ( già Sud 58 ), Solidea, Flò, Monica Sarnelli, Comete, il duo dei Manitoba, Silvia Aprile, Roberta Nasti, Assia Fiorillo, Elio Belmare, Luca Sorrento, accompagnati dall’esclusiva RetroBand capitanata dal carismatico batterista Ciccio Esposito e composta da importantissimi musicisti del napoletano, già al fianco dei più grandi della musica italiana sia in sala d’incisione che in tour.

Il cast è la produzione sono a cura della Synergy Pr di Vincenzo Sorrentino,

Ma NapoliRetroFestival non è solo il galà di prima serata. I cancelli del Duel Club si apriranno già alle 16:00 del pomeriggio, quando sul palco della sala inferiore, per la conduzione di James La Motta, fra gli speaker in forze ad Onda Web Radio, si esibiranno una serie di nuove proposte che animeranno il pomeriggio con dei mini concerti da 20 minuti l’uno, in cui presentare a pubblico e stampa la loro produzione; il tutto circondato da stand espositivi di abiti vintage, dischi in vinile che potranno essere regolarmente acquistati in loco.

Seguirà poi un talk show esclusivo, condotto sempre dal nostro Fabio con Rosanna Bennardo, conduttrice ma anche editrice assieme a Francesco Palmieri della succitata radio, intitolato “Dal Vinile a Spotify” prendendo in prestito il titolo del libro lanciato dal nome di vecchia data della discografia italiana, Roberto Razzini.

Si analizzerà l’evoluzione del consumo della musica con sul palco a disquisirne, con lo stesso Razzini, il nostro direttore Massimiliano Longo, Comete ( al secolo Eugenio Campagna ) che racconterà il punto di vista di un artista giovane, il noto dj Villanis che invece porterà la sua esperienza sul campo dei dancefloor e Nicolò De Devitiis, la iena di Italia Uno, come normale acquirente di musica e non solo.

Villanis poi duetterà alla consolle con Francesco Palmieri per animare un’accurata selezione di musica dance anni 80, tutta suonata dal vinile, conducendo poi il pubblico al cambio sala, col passaggio alla superiore dove invece si svolgerà il gran galà serale.

Sul palco grande, al fianco di Fabio Fiume, ci saranno due debuttanti da lui scelte, Veronica Egizzo e Rita Ruoppo, che si giocheranno la loro possibilità. E poi tornerà iena De Devitiis e vari ospiti per presentazioni speciali, intervallati anche dalla classifica delle canzoni internazionali dell’anno.

Insomma NapoliRetroFestival promette di essere una gran festa in musica, anzi, come già definito da qualcuno a mezzo stampa, un vero e proprio Villaggio musicale.

Partita a razzo anche la vendita con oltre un terzo dei biglietti ( disponibili attraverso il sito VivaTickets Italia ) già venduti.

E allora che aspettate? Partiamo dalle belle canzoni del passato per dare il via alla musica del nuovo anno con il NapoliRetroFestival