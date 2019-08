Nadia Toffa un saluto sulle note della sua canzone, Diamante briciola

Nadia Toffa Diamante briciola. Ieri Nadia Toffa, storica inviata e presentatrice de Le Iene si è spenta dopo aver lottato a lungo con un tumore.

Una vera e propria guerriera che ha scelto, da quel maledetto febbraio del 2018, di non nascondere la sua malattia e la conseguente battaglia tra chemioterapie e cure.

Nadia ha volutamente decido condividerla con tutti attraverso le proprie pagine social per essere vicina a tutti quelli che, come lei, combattano battaglie analoghe ogni giorno.

Nadia Toffa lo scorso febbraio scrisse una canzone, Diamante briciola, un brano che, nonostante non fosse una cantante, aveva voluto fortemente incidere.

Ed è con quelle parole, con la musica, che tutta la redazione di All Music Italia vuole darle un ultimo sentito saluto.

Il nostro direttore, Massimiliano Longo, ha scelto invece di condividere un suo stato d’animo attraverso i social che condividiamo qui a seguire.

Ciao Nadia, ciao guerriera di vita.

NADIA TOFFA DIAMANTE BRICIOLA

E rimase in silenzio come un’emozione

con le lacrime agli occhi pieni di sorrisi

parleremo senza parole, vivremo per davvero

due nel sempre, ovunque in un angolo di eternità

e l’oceano lo saprà scritto tra le sue onde

Stringila forte

non farla andare via anche se non sarà mia

è un diamante briciola

stringila forte

non farla andare via anche se non sarà mia

è un diamante briciola

Ti riconosco dall’odore delle mani

svegliala con un caffè vaniglia, cantale una favola

corri bimba che il tempo non ci aspetta

l’hai sempre saputo

dalla bocca escono lacrime e dagli occhi sorrisi

e l’oceano lo saprà scritto tra le sue onde

Stringila forte

non farla andare via anche se non sarà mia

è un diamante briciola

Stringila forte

non farla andare via anche se non sarà mia

è un diamante briciola

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

Stringila forte

non farla andare via anche se non sarà mia

è un diamante briciola

stringila forte

non farla andare via anche se non sarà mia

è un diamante briciola

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola