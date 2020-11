N.A.I.P. Oh Oh Oh testo e audio del brano ripresentato nel terzo live di X Factor 2020.

N.A.I.P. (qui la sua storia) componente della squadra di Mika, dopo aver portato una cover del brano Bla Bla Bla di Gigi D’Agostino e il suo inedito Attenti al Loop, porta un secondo inedito Oh Oh Oh.

Tutti i nuovi inediti saranno aggiunti a partire da stasera nella compilation virtuale X Factor Mixtape 2020.

N.A.I.P. OH OH OH TESTO E AUDIO

Oh oh oh

Oh oh oh (più lo dico, più ci credo, più s…)

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più s…

Il bello di quando sbaglio

È la parte in cui dico “Non lo faccio più”

Il bello di quando lo dico

È che ci credo, è che ci credo

Il bello di quando sbaglio

È la parte in cui dico “Non lo faccio più”

Il bello di quando lo dico

È che ci credo

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più s…

Poi mi consolo

Mi dico “Va meglio”

Ma come un idiota di nuovo sbaglio

E lo sbaglio è credermi ancora

Dunque poi riparto alla stessa maniera

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio

Più lo dico, più ci credo, più s… (più lo dico più ci credo) Più lo dico, più ci credo, più sbaglio

Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio Più lo dico, più ci credo, più sbaglio

Oh oh oh Oh oh oh Oh oh oh Oh oh oh