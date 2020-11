Sarà in radio e in digitale dal 6 novembre il nuovo singolo di Myss Keta Due, secondo estratto dall’Ep Il Cielo non è un limite (Island Records / Universal Music Italia) in uscita il venerdì successivo.

Il brano arriva poco più di due mesi dopo Giovanna Hardcore, uscito a fine estate e accompagnato da un videoclip girato in Valle D’Aosta.

“Un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell’Occidente contemporaneo, Icaro di vetro e metallo che si schianta al massimo della propria velocità.”

Prodotto da Riva, Due è un delirio electro-pop su base accelerata e accelerazionista costruita sul beat di Two Times, hit anni ’90 di Ann Lee, vertiginosamente in bilico fra citazioni di Thousand di Moby e di 10 Sprite di Taxi B.

“Top class bitch

cerca toy boy chic

solo decisi no fake no snitch

il mood è top – i vestiti on fleek

mi metto una cosetta

i woke up like this”

L’interpretazione caricaturata di M¥SS mette ancora più in risalto la saturazione del mondo post-capitalista che emerge dal brano e dal lyric video che accompagna l’uscita del singolo.

Un vortice visivo frenetico e coloratissimo, ipnotico come un video gioco, magnetico come una slot machine di Las Vegas in Realtà Virtuale.

Realizzato dal 3D artist Lorenzo Clementi, creatore di mondi disturbanti e affascinanti al tempo stesso e di personaggi ispirati agli anime giapponesi, il lyric video fonde gli orizzonti espressivi di Clementi e di M¥SS in un universo uber pop e digitalizzato, lisergico e futuribile.

MYSS KETA DUE – IL TESTO

In arrivo il 6 novembre

Foto di youngpigs