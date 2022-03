Mydrama lancia il nuovo singolo “L’una di notte” in cui non ha paura di mostrarsi fragile dopo la fine di una storia d’amore

MYDRAMA L’una di notte testo, significato e audio del nuovo singolo in uscita l’11 marzo 2022.

MYDRAMA pubblica il nuovo singolo L’una di notte venerdì 11 marzo per Columbia Records / Sony Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-add.

Con L’una di notte, MYDRAMA torna sulle scene dopo un 2021 ricco di soddisfazioni, in cui si è spiccato il suo inconfondibile stile, libero e senza etichette. Ha pubblicato singoli che hanno dimostrato la sua trasversalità, tra cui Le luci featuring Dani Faiv, che racconta il momento magico che si vive quando i propri sogni nel cassetto cominciano a prendere forma, e Uh La La in collaborazione con Vhelade, un brano esotico che invita a ballare e lasciarsi andare.

MYDRAMA ha inoltre partecipato al brano Tocca a me di Federica Carta, a cui ha dato ancora più grinta grazie alla sua spiccata personalità artistica, pronta a lasciare il segno grazie al graffio della sua voce.

L’una di notte significato

In L’una di notte Alessandra Martinelli, in arte MYDRAMA, si espone come forse non ha mai fatto prima, senza timore né vergogna di mostrarsi vulnerabile. Il brano, intimo e personale, parla di quel mix tra malinconia e sollievo che si prova quando una relazione finisce. Alla fine, emergono quelle ferite dell’anima che con il tempo diventano cicatrici.

MYDRAMA canta L’una di notte rivolgendosi a una persona reale, ma che poi diventa una personificazione vera e propria della sofferenza. La sensazione di libertà ha un sapore agrodolce e il dolore catartico aiuta a maturare, ad avere maggiore consapevolezza di sé. Ma è anche imparare a tramutare in positivo le negatività e le angosce del passato, per guardare al futuro senza paura o rimpianti.

my drama l’una di notte testo

Metto la tuta della Nike

Perché voglio stare comodo

E in fondo non ho mai

Capito cosa vogliono

Cosa vuoi tu, vai via

Non richiami più e non ti amo più

È un viaggio con le scarpe sempre troppo grosse

E chiudo un occhio mentre cala il sole all’orizzonte

Vorrei vederci più chiaro, vorrei sparire di meno

E come Napoli non le nascondo le ferite

É stato meglio perderti, non eri più felice, no

Se ti manco vienimi a cercare

È quasi mezzanotte, questa notte scivola

E mi piaceva come dicevi il mio nome

Ma il tempo fa quello che vuole

Non mi mancherai più

Come un anno che finisce

Forse non eri tu

Se a spiegarci perdiamo la voce

Non ci dormo bene dentro questa casa

Se quando passi tu ci pensi ancora

Come i treni all’una di notte

Chissà dove vai

Come i treni all’una di notte

E sono ferma

Mangio l’asfalto ma non so più cosa sento

Inadeguato come l’erba nelle tasche sotto il posto di blocco

Vorrei perdermi negli altri per trovarmi di nuovo

È un flusso di ricordi

La casa vuota, i mille alberghi, i nostri volti

Tu mi hai insegnato che l’amore non basta mai

In questo mondo non basta

Non mi mancherai più

Come un anno che finisce

Forse non eri tu

Se a spiegarci perdiamo la voce

Non ci dormo bene dentro questa casa

Se quando passi tu ci pensi ancora

Come i treni all’una di notte

Chissà dove vai

Come i treni all’una di notte

Chissà dove vai

Ti cercherò il sole torna quando vai indietro

Quando piove la mattina mentre ti aspetto

Metto la tuta della Nike

Fuori corrono ma sento solo le mie suole

È quasi mezzanotte, questa notte scivola

E mi piaceva come dicevi il mio nome

Ma il tempo con la vita fa quello che vuole

Non mi mancherai più

Forse non eri tu

Non ci dormo bene dentro questa casa

Se quando passi tu ci pensi ancora

Come i treni all’una di notte

Chissà dove vai

Come i treni all’una di notte

Chissà dove vai

Come i treni all’una di notte