Primi grandi ospiti annunciati per le serate finali della XXXVI edizione di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, in programma il 20 e 21 giugno 2025 allo Sferisterio di Macerata.

Ad aprire la doppietta sarà Vinicio Capossela, a dieci anni dalla sua ultima partecipazione: un ritorno attesissimo per uno degli autori più visionari della scena italiana. Con lui, nella serata di venerdì 20 giugno, anche Tricarico, cantautore dallo stile inconfondibile, capace di sorprendere con testi taglienti e profondi.

Sabato 21 toccherà invece a Antonella Ruggiero, voce iconica della musica italiana, nota per la sua capacità di attraversare epoche e generi con grazia e intensità.

MUSICULTURA 2025: NUOVE VOCI E OSPITI SPECIALI

Accanto ai grandi ospiti, protagonisti delle due serate saranno anche gli otto vincitori del concorso, selezionati tra migliaia di proposte da un Comitato Artistico di Garanzia che annovera, tra gli altri, Baglioni, Carmen Consoli, Cristicchi, Giorgia, Dardust, Vasco Rossi, Pelù, Tosca, Vecchioni e molti altri esponenti della musica e della cultura italiana.

I vincitori – che verranno annunciati ufficialmente il 12 giugno durante il concerto in diretta su Rai Radio1 dalla Sala A di Via Asiago a Roma – si esibiranno in entrambe le serate, e sarà il pubblico dello Sferisterio a decretare il vincitore assoluto del Premio Banca Macerata da 20.000 euro.

La direzione artistica di Musicultura promette anche per quest’anno un programma ricco di sorprese, nel solco della sua missione: essere crocevia tra grandi nomi e nuove voci della canzone d’autore. I conduttori delle due serate e ulteriori ospiti verranno comunicati prossimamente.

I biglietti per assistere a Musicultura 2025 sono disponibili su vivaticket.it, presso la Biglietteria dei Teatri di Macerata e nei punti vendita del circuito Vivaticket.