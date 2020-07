Musicultura 2020: ecco le prime due vincitrici del Festival

Musicultura, Festival della canzone popolare e d’autore, ha annunciato i nomi delle prime due vincitrici dell’edizione 2020. Si tratta di H.E.R e Miele, che si sono aggiudicate il podio grazie al popolo dei social.

Le due cantanti sono state selezionate tra i sedici finalisti da chi ha votato sulla pagina Facebook di Musicultura. Si guadagnano così il loro posto tra gli otto vincitori finali del Festival, che saranno scelti a fine agosto.

H.E.R. è una cantautrice e violinista foggiana, che vanta già importanti collaborazioni nel mondo della musica e del teatro. A Musicultura 2020 propone Il mondo non cambia mai, un brano difficile da ascoltare senza ballare. La canzone è un mantra per superare le diffidenze che ci inchiodano alla solitudine del pregiudizio.

Miele, di origine siciliana, studia musica a Milano. Comincia così la sua carriera artistica, che l’ha già vista calcare con successo il palco dell’Ariston, in gara a Sanremo Giovani. Partecipa a Musicultura con la canzone Il senso di colpa. Il brano è una sorta di cammino di liberazione dai sensi di colpa. Il tiro musicale e l’interpretazione esprimono l’urgenza di questa confessione al femminile.

Musicultura 2020, un’edizione crossmediale

La votazione online che ha visto trionfare le due cantautrici, è stato l’ultimo capitolo di un lungo ed articolato percorso crossmediale.

Le sedici canzoni finaliste di Musicultura 2020 sono state portate all’attenzione di un pubblico vastissimo grazie all’utilizzo di diversi strumenti di comunicazione. 7.812.000 sono stati complessivamente i radioascoltatori che a partire dallo scorso mese di aprile hanno potuto ascoltare gli artisti in concorso. Ciò, grazie alla rotazione radiofonica e alle interviste andate in onda su Rai Radio1 nell’ambito delle trasmissioni Radio1 Music Club e Radio1 Musica, e sul canale di pubblica utilità Rai Isoradio.

Bisogna poi aggiungere i 946.000 che hanno seguito la doppia serata live con i finalisti del concorso, trasmessa in diretta da Recanati lo scorso 6 e 7 giugno. Ed ancora, 290.000 persone hanno seguito l’evento sul web.

il festival verso la fase finale

Altri sei artisti, selezionati tra i sedici finalisti in gara, si aggiungeranno ad H.E.R. e Miele. Si completerà così la rosa degli otto vincitori del concorso Musicultura 2020. Gli otto artisti vincitori saranno i protagonisti delle serate all’Arena Sferisterio, originariamente in programma a giugno e rimandate a fine agosto a causa dell’emergenza sanitaria. Le date definitive saranno comunicate nei prossimi giorni.

Nelle serate finali del Festival, gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno insieme ai big della canzone italiana ed internazionale. Al vincitore assoluto, scelto dal pubblico dell’Arena, andrà il Premio finale di 20 mila euro. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su Musicultura Festival 2020 sono disponibili su www.musicultura.it.