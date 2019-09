Musica e salute un connubio che con l’avanzare della ricerca scientifica è diventato sempre più rilevante per la cura dell’essere umano. Per parlarne Bayer Italia ha organizzato Do Re Mi Fa Bene: In Salute con la musica, un incontro che si svolgerà a Milano e in cui, attraverso alcuni ospiti, si approfondiranno i benefici della musica a livello psicofisico.

La musica fa bene e non solo perché ascoltarla è un piacere, ma perché può avere reali effetti benefici sulla nostra salute e sul benessere mentale e fisico.

Può essere utile nell’aiutare a gestire le emozioni, a sviluppare la creatività stimolando così l’attenzione e la concentrazione.

Ma non solo, la musica è usata anche come strumento educativo, riabilitativo e terapeutico.

Musica e salute – Do Re Mi Fa Bene: In salute con la musica – L’evento

La musicoterapia sarà al centro del prossimo incontro di Conosciamoci Meglio fissato per il 26 Settembre alle ore 18.00 presso il Centro Comunicazione Bayer di Viale Certosa 130 a Milano.

In questo nono incontro, realizzato da Bayer Italia con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con UNAMSI (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione), vedrà protagonisti, oltre a un esponente della musica italiana, personalità di spicco che forniranno molte informazioni sui benefici del connubio musica e salute.

Ci sarà la Dott.ssa Maria Alberta Munarini, Pedagogista e Musicoterapeuta, che offrirà un quadro aggiornato dal punto di vista psicologico e sociale.

Presente anche il Dott. Davide Scaramuzza, Responsabile UOS Radiologia Tradizionale Dipartimento Radiodiagnostica Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori che racconterà l’esperienza delle performance narrative del gruppo di cui fa parte (Pezzi Fluttuanti) nei reparti di degenza.

Sarà quindi un’ottima occasione per conoscere meglio l’argomento grazie ad esperti del settore ascoltando buona musica e gustando un aperitivo. L’artista ospite che sarà svelato nei prossimi giorni.

L’ingresso a Do Re Mi Fa Bene – In Salute con la Musica sarà gratuito previa registrazione su Eventbrite. Cliccate QUI per prenotarvi subito.

INFORMAZIONI SUGLI ORGANIZZATORI

Ecco qualche info in più per conoscere gli organizzatori di questo evento.

Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori Salute e Agricoltura. I prodotti e i servizi sono concepiti per migliorare la qualità della vita delle persone.

L’azienda Bayer fonda la propria attività su principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità etica e sociale. Nel 2017, il Gruppo ha impiegato circa 100.000 collaboratori e registrato un fatturato di 35 miliardi di euro. Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono stati pari a 4,5 miliardi di euro. Maggiori informazioni sul sito www.bayer.it

UNAMSI sta per Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione ed è una libera Associazione senza fini di lucro, costituitasi a Roma nel 1957.

Riunisce i Giornalisti iscritti all’Ordine (professionisti e pubblicisti) che si occupano di comunicazione e informazione sui temi della Sanità, della Salute e della Ricerca biomedica.

Nei suoi 60 anni di attività, UNAMSI ha contribuito con varie iniziative alla diffusione dell’educazione sanitaria in Italia, favorendo l’aggiornamento professionale dei Giornalisti e la promozione attraverso i media di una corretta e completa divulgazione medico-scientifica tra il grande pubblico.

Dal febbraio 2018 il Presidente è Franco Marchetti.