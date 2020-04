Musica che unisce: dopo il successo in tv, ora la playlist è su Apple Music

Sono passati alcuni giorni dalla messa in onda televisiva di Musica che unisce, l’evento realizzato con il supporto del Ministero della Salute, delle Politiche Giovanili e dello Sport, nato con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Dipartimento della Protezione Civile (Ne abbiamo parlato Qui).

Grazie alla partecipazione dei più importanti artisti del panorama musicale italiano l’evento che ha virtualmente abbracciato tutto il paese ha ottenuto su Raiuno 3.596.000 spettatori, pari al 14.1% di share.

Gli artisti, direttamente dalle loro case, hanno regalato una serie di inediti set live, tutti diversi e unici. Un flusso continuo di musica ed energia positiva.

Anche Apple ha scelto di aderire all’iniziativa, creando su Apple Music una playlist dedicata.

MUSICA CHE UNISCE – LA PLAYLIST

Nella playlist ci sono i brani di Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Cesare Cremonini, Diodato, Gigi D’Alessio, Ludovico Einaudi, Elisa, Emma, Fedez, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, Gazzelle, Il Volo, Levante, Mahmood, Måneskin, Marco Masini, Marco Mengoni, Ermal Meta, Francesca Michielin, Negramaro, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Paola Turci.

Per informazioni sul progetto Musica Che Unisce è disponibile il sito web https://www.musicacheunisce.it in cui viene spiegato il progetto punto per punto e si possono trovare le coordinate per donare tramite la piattaforma For Funding o bonifico bancario.