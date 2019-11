Muse e Marco Mengoni sono i live dell’anno per gli utenti di Ticketmaster

Muse, tra gli internazionali e Marco Mengoni, tra gli italiani, sono i preferiti degli utenti di Ticketmaster Italia.

La piattaforma di ticketing di livello mondiale ha annunciato i risultati della seconda edizione italiana di Ticket of the Year, l’iniziativa internazionale in cui sono direttamente i fan a votare i propri eventi live preferiti del 2019.

I fan italiani hanno incoronato vincitori i Muse con il loro Simulation Theory World Tour. Proprio questo tour tra l’altro si era aggiudicato il titolo di evento più atteso del 2019.

Secondo e terzo posto del podio rispettivamente ai due artisti d’oltremanica Ed Sheeran e Lewis Capaldi, mentre il quarto posto vede il primo italiano della classifica, ovvero Marco Mengoni con il suo Atlantico Tour.

Lewis Capaldi si è aggiudicato il titolo di artista più atteso del 2020 mentre P!nk ha conquistato il primo posto della classifica a livello globale con il Beautiful Trauma Tour.

Inoltre Ticket of the Year non ha incoronato solo artisti ed eventi ma anche le città che hanno fatto da teatro ad alcuni degli eventi più memorabili del 2019: i fan italiani hanno scelto Milano, riconfermandosi al primo posto come l’anno scorso, seguita da Roma e Firenze.

Ticketmaster è la piattaforma di primary ticketing leader a livello globale con 500 milioni di biglietti venduti in 30 Paesi.

Per il Ticket of The Year ha coinvolto il proprio database composto da 200 milioni di fan in tutto il mondo.