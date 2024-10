MTV EMA 2024, ecco tutte le nomination italiane per il “Best Italian Act”

Anche quest’anno torna l’appuntamento con gli MTV EMA, uno degli eventi musicali più grandi al mondo. L’edizione del 2024 sbarcherà a Manchester, nel Regno Unito, domenica 10 novembre e sarà trasmesso in diretta in più di 150 paesi nel mondo.

Come di consueto, tra le categorie è presente il “Best Italian Act” che cinque artisti si contenderanno. L’anno scorso i vincitori furono i Måneskin, mentre nel 2022 i Pinguini Tattici Nucleari. Nelle annate precedenti troviamo anche nomi come Aka 7even, Diodato e Marco Mengoni, grande escluso dell’anno passato e, in generale, primo artista italiano ad aver vinto il “Best European Act” nel 2010 e poi nel 2015.

Scopriamo insieme come vedere gli MTV EMA in Italia, chi sono i candidati per il “Best Italian Act” del 2024 e come votarli!

MTV EMA 2024, DOVE E COME VEDERLI

In Italia, la 30° edizione degli MTV EMA andrà in onda domenica 10 novembre a partire dalle 21 con il live show in lingua originale su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW TV).

MTV EMA 2024, “BEST ITALIAN ACT”: LE NOMINATION

Tra i cinque nominati all’MTV EMA “Best Italian Act” ritroviamo nomi già presenti nelle scorse edizioni – anche vincitori – e una novità assoluta. Ecco i cinque artisti che si contenderanno il premio:

Mahmood

The Kolors

Angelina Mango

Annalisa

Ghali

Per Mahmood, si tratta della seconda nomination dopo la prima nel 2019 dove ne uscì vincitore dopo un’annata piena di soddisfazioni tra la vittoria del Festival di Sanremo e un tour sold out.

I The Kolors vogliono riscattarsi dopo lo scorso anno, quando trionfarono i Måneskin. Si tratta della loro terza candidatura: la prima risale al 2015.

Angelina Mango debutta nella categoria “Best Italian Act” dopo un 2024 anche per lei decisamente soddisfacente: vittoria al Festival di Sanremo, ottima prestazione all’Eurovision Song Contest e tour nei club in partenza completamente sold out.

Ghali è alla sua seconda nomination, dopo il 2018, nello stesso anno in cui ci fu anche Annalisa.

Annalisa torna dopo ben sei anni dalla sua ultima nomination nel 2018, quando trionfò proprio nell’anno in cui Ghali era a sua volta nominato.

Da oggi è possibile votare sul sito www.mtvema.com e il termine ultimo è fissato alla mezzanotte del 6 novembre. Si può votare chiunque si vuole nella categoria scelta – che sia “Best Italian Act” o no (clicca qui per votare questa categoria) – per un massimo di dieci volte al giorno.