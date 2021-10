MTV EMA 2021: ecco i cinque candidati ufficiali della categoria “Best Italian Act” e come votarli

Mtv Ema 2021 nomination finali della categoria BEST ITALIAN ACT.

Ieri pomeriggio MTV Italia ha lanciato una serie di sondaggi social su Instagram volti a scegliere l’ultimo candidato della categoria Best Italian Act. Oggi conosciamo quindi, non solo il nome dei quattro candidati scelti, ma la cinquina completa a cui si aggiunge l’artista scelto dal pubblico social.

Gli Mtv Ema 2021 si svolgeranno il prossimo 14 novembre alla Papp László Budapest Sportaréna.

Mtv Ema Best Italian Act: le nomination ufficiali

I cinque nomi che ieri si sono sfidati a colpi di voti social per entrare nella cinquina del BEST ITALIAN ACT erano tutti nomi giovani che si sono distinti quest’anno nella musica italiana:

Aka 7even,

Sangiovanni

Coma Cose

Federico Rossi

Blanco

A trionfare è stato Aka 7even che entra così tra i candidati ufficiali del Best Italian Act degli Mtv Ema 2021.

Ecco la cinquina e, a seguire, come votare per eleggere il vincitore assoluto:

Caparezza

Måneskin

Aka 7even

Madame

Rkomi

Caparezza si è distinto quest’anno per aver pubblicato Exuvia, il suo ottavo album. Rkomi ha dominato le classifiche di streaming con il suo ultimo progetto, Taxi Driver. Aka 7even è reduce dal successo di Amici e del suo primo vero disco. Madame è l’artista femminile rivelazione del 2021 mentre per quanto riguarda i Maneskin, beh, probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno di specificare il motivo per cui sono gli artisti dell’anno.

A dir poco incredibile invece l’esclusione di Blanco dalla cinquina finale: alla luce degli incredibili risultati del suo disco d’esordio Blu Celeste, l’artista avrebbe di certo meritato di finire già nella rosa dei 5 nominati finali.

Se volete votare il vostro preferito vi invitiamo a cliccare qui, collegandovi alla pagina dedicata sul sito di MTV ITALIA.

In Italia, lo spettacolo degli MTV EMA 2021 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 20:00 con il pre-show e dalle ore 21:00 con il live show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).