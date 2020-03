Mox: il nuovo singolo “Fino a quando il cielo esiste” feat. Fulminacci

Uscirà il 6 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali Fino a quando il cielo esiste (Maciste Dischi – Polydor), il nuovo singolo di Mox che per l’occasione ha coinvolto Fulminacci.

Il brano arriva a poco più di una settimana da Brava, pezzo già edito ora proposto in un’inedita versione in collaborazione con Dimartino. La versione originale del pezzo era inserito nell’album Figurati l’amore uscito il 7 dicembre del 2018 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

“L’orizzonte non è più visibile per colpa dei nuovi palazzi in costruzione, il mare è pieno di plastica, dal sole cadono fiamme, non si vedono più le stelle nel cielo, gli animali si estinguono insieme agli habitat. Sappiamo dove sbagliamo, ma non vogliamo correggerci, non vogliamo impegnarci davvero per cambiare le cose, rimandiamo, rimandiamo sempre. Preferiamo distrarci e cercare il bello nel brutto che abbiamo generato, e finchè resta qualcuno che balla preferiamo anche noi continuare a ballare. Ho scritto questa canzone per riflettere, ma anche per ballare. Dobbiamo pensare al presente per migliorare il futuro. Il ritornello è stato scritto e cantato da Fulminacci che oltre ad essere un grande amico, per me rappresenta davvero il futuro in questo caso della musica Italiana.”