“La musica è finita”… ma non per Motta, live ai Magazzini Generali

Motta, recensione e scaletta de La Musica è Finita – Club Tour 2023

Dopo il sold-out della data zero al The Cage di Livorno, ieri sera, giovedì 9 novembre, La Musica è Finita – Club Tour 2023 ha fatto tappa ai Magazzini Generali di Milano, dove Motta (qui la nostra videointervista) ha proposto al suo pubblico uno show completamente diverso rispetto a quello a cui lo ha abituato fin ora.

Ad accompagnarlo sul palco Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Francesco Chimenti al basso e al cello. A loro si sono poi aggiunti – per la prima volta con questa formazione – Davide Savarese alla batteria e Whitemary ai synth e all’elettronica.

Ma non è tutto! Motta ha infatti voluto al suo fianco anche Ginevra – con la quale ha scritto e cantato “Maledetta voglia di felicità” – Roberta Sammarelli, che ha suonato il basso in “Quello che non so di te” e “Quello che ancora non c’è“, e Willie Peyote, con il quale ha scritto i “Titoli di coda“.

MOTTA, La Musica è Finita – Club TOUR 2023: la recensione

Sul palco dei Magazzini Generali di Milano Motta – che abbiamo visto al piano, alla chitarra e con le bacchette in mano – ha portato i suoi più grandi successi ma anche, e soprattutto, le canzoni del suo ultimo progetto in studio, “La Musica è Finita“: un album necessario, diretto, sfacciato e potente, che trova nella dimensione live la sua massima espressione.

Ed ecco che momenti di pura energia si sono alternati a momenti un po’ più intimi, di rara intensità, in cui il cantautore si è fatto trascinare dalla musica all’interno del suo vortice, emozionandosi (“Scusa” e “Quello che ancora non c’è“) e concedendosi totalmente al suo pubblico.

E, a questo proposito, Motta si è più volte avvicinato ai suoi “amici” (così il cantautore ha chiamato i fan), per poi restare immobile a guardarli, godendosi il momento e lasciandosi travolgere dal loro affetto.

La Musica è Finita – Club TOUR 2023: la scaletta

Anime perse La musica è finita Per non pensarci più Alice Prima o poi ci passerà E poi finisco per amarti Maledetta voglia di felicità (con Ginevra) Se non avessi avuto te Scusa La fine dei vent’anni Sei bella davvero Quello che non so di te (con Roberta Sammarelli) La nostra ultima canzone Via della luce Titoli di coda (con Willie Peyote) Del tempo che passa la felicità Se continuiamo a correre Roma Stasera Ed è quasi come essere felice Quello che ancora non c’è (con Roberta Sammarelli)

motta: le date del CLUB tour 2023

10 novembre – TORINO , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 11 novembre – RONCADE (TV) , New Age

, New Age 16 novembre – FIRENZE , Viper

, Viper 17 novembre – BOLOGNA , Estragon

, Estragon 23 novembre – POZZUOLI (NA) , Duel Club

, Duel Club 24 novembre – CIAMPINO (RM), Orion

Foto di copertina di Sebastiano Ramingo