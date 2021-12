MOSÈ COV: il singolo “Nuovo Killer” anticipa l’album in uscita “Loyalty”

Mosè Cov ha presentato il nuovo singolo Nuovo Killer, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Metatron Group e Believe.

Il brano anticipa il primo album ufficiale del rapper, che s’intitolerà Loyalty, in uscita venerdì 10 dicembre.

Le produzione è a cura dello stesso Mosè Cov e di 47 Milano, un gruppo di producer e musicisti che si muove con uno stile unico nella produzione di musica per diversi giovani talenti della scena urban italiana.



IL RITORNO SULLA SCENA DI MOSÈ COV

L’artista italo-eritreo con questo singolo, Nuovo Killer, svela il primo tassello del suo nuovo progetto discografico. Un brano potente, che arriva dopo la pubblicazione dei tre Dunk Freestyle.

Mosè Cov ha scritto Nuovo Killer di getto, confermando le sue abilità tecniche già dimostrate con i primi singoli pubblicati.

“Nuovo Killer è l’ultima traccia che ho scritto per il mio album, registrata proprio l’ultimo giorno che avevo a disposizione. Inizialmente volevo fare uscire il disco senza un singolo che lo anticipasse, poi è nato questo brano, scritto e registrato di getto, in una notte. Il coro è stato fatto dai ragazzi che in quel momento erano in studio. È stato un processo divertente, estemporaneo, senza la pressione di dover fare qualcosa per forza e ho pensato fosse giusto partire con questa attitude”, racconta Mosè Cov.

Mosè Cov è Mussie Tesfay, artista italo eritreo nato a Milano e cresciuto tra i palazzi popolari del quartiere Maciachini. Fin da piccolo coltiva la passione per la musica e la cultura hip hop, il rap e la vita di strada. Il suo esordio artistico è segnato dall’entrata in Propaganda Records, che lo porta a firmare il suo primo contratto in Major. Dopo la pubblicazione di diversi singoli che attirano l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico, dal 2020 inizia un nuovo percorso con Believe Music e Metatron Group.