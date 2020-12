Oggi, 23 dicembre, Morgan compie gli anni. L’artista, nato nel 1972, ha colto l’occasione per pubblicare sulla sua Instagram Tv uno dei cinque brani presentati ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2021.

Come è ormai noto Morgan era stato invitato dal direttore artistico del Festival a presentare un brano per l’edizione 2021 della kermesse. Come rivelato dallo stesso Amadeus il cantautore ne ha mandati ben cinque, canzoni che però non hanno convinto il deus ex machina del Festival come rivelato in un’intervista…

“Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival.“

Dopo svariati giorni di polemiche contro Amadeus, Bugo, Michele Merlo e chi ne ha più ne metta il cantautore ha deciso oggi, proprio nel giorno del suo compleanno, di tornare a far parlare la musica facendo ascoltare integralmente su Instagram una delle canzoni scartate da Amadeus, intitolata Il senso delle cose.

La canzone ha ricevuto il plauso di centinaia di persona, tra cui Marco Maccarini e Young Signorino, attraverso i commenti al post.

Qui a seguire potete trovare testo e video del brano. Fateci sapere sui commenti dei nostri social cosa ne pensate.

Io ho perso

ho perso l’occasione della vita

ho perso tempo dietro ad una svitata

ho perso abilità di calcolo

ho perso il filo del discorso

ho perso un anno l’anno scorso

Io ho perso

io ho perso

la dignità civile

l’aspetto giovanile

ho perso il treno alla stazione

il gusto di fare una canzone

io ho perso

la mia giacca preferita

l’idea di farla finita

e la faccia pubblicamente

ogni tanto perdo un dente

Ho perso l’amore dentro al cuore

la voce per cantare

la voglia di parlare

ho perso la funzione del Natale

Io ho perso il denaro in cose vuote

perso il lavoro da imbecille

e la voglia, la voglia di essere ribelle

io ho perso i progetti di vita

l’ordine alfabetico

memoria e spirito critico

ho perso eleganza e gusto estetico

Io ho perso la luce nello sguardo

ma non ancora il senno

la testa resta sulle spalle

e vedo il senso delle cose

io ho perso

la forza nella mani

ma non ancora il senno

e ho l’istinto di creare

e vedo il senso del domani

E avevo perso libidine e dolcezza

educazione e compostezza

ho perso amici, genitori, figli e cani

ho perso tutto quello che potevo

anche se non volevo

ho perso tutto quello che potevo

anche se non volevo

la curiosità ma non ancora il senno

ne la testa testa sulle spalle

quando per tutti non va

io invece resto ancora in piedi

perché vedo il senso delle cose

Io ho perso

ho perso l’illusione troppo preso

ma non ancora il senno

ed ho il gusto per il bello

che è ciò che da il senso alle cose

io ho perso sia il trucco che l’inganno

ma non ancora il senno

e vedo il senso delle cose

Io ho perso la forza nelle mani

e non ancora il senno

perché ho l’istinto di creare

e vedo il senso del domani