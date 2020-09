Morgan ICS racconta l’ambiente hip hop nel brano “Sindrome di Calimero”

Sindrome di Calimero è il nuovo singolo di Morgan ICS (all’anagrafe, Alessandro Grimaldini). Il brano, in radio e negli store digitali dall’11 settembre 2020, racconta il punto di vista dell’artista sull’ambiente Hip hop.

La canzone vuole ritrarre, secondo gli occhi di Morgan ICS, la parte negativa di quell’ambiente caratterizzata da nemici immaginari e vittimismi infondati, da mancanza di amor proprio e odio viscerale per chi sale anche soltanto mezzo scalino in più. Il rapper vuole invece trasmettere il messaggio che dietro ad un successo c’è sempre tanto sudore, tanti sacrifici e tanta volontà di riuscirci senza dover per forza piangersi addosso.

Una frase come “evitando qualsiasi tipo di forma di attivismo vittime del loro stesso vittimismo” fa ben capire il mood con cui Morgan ICS affronta l’argomento. L’intento è spiegare – in modo vero e diretto – un concetto sempre meno discusso in un mondo di facce non sempre vere.

Morgan ICS è conosciuto al grande pubblico per essere stato il primo rapper ad X-Factor. In quell’edizione si è classificato al secondo posto, alle spalle di Chiara Galiazzo. Nel 2018 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani. Sindrome di Calimero esce per l’etichetta discografica Visory Records Suisse con cui il rapper aveva affrontato l’esperienza sanremese. La scelta artistica del brano arriva dopo l’incontro con il produttore Alessandro Saiani, alla guida della giovane label.

Sindrome di Calimero, il testo

Qui di seguito potete leggere il testo del nuovo singolo di Morgan ICS, Sindrome di Calimero:

Parlano di rime ma fanno solo assonanze

si sentono hardcore ma ne hanno giusto le sembianze

pseudo padroni di una scena inesistente

esiliano chi secondo loro non è inerente

giocondo giocolieri spinti dagli intenti

di una nuova suola che insegna ad esser più violenti

esseri meccanici più che esseri viventi

residenti dentro ad ennesimi fallimenti

e a loro basta una sentenza

per colpevolizzare chi ha trovato l’essenza

é come fare hip-hop con il Duce sulla credenza

parlando di attinenza soltanto all’occorrenza

sono loro ad arrendersi ad una massa di cloni che accusa gli altri di vendersi

così incoerenti che alla fine è diventata un’abitudine

è questo che intendono per attitudine

E TI DIRANNO CHE TU NON SEI VERO E TI DIRANNO CHE IL TUO MONDO È NERO

E TI DIRANNO CHE È TUTTO UN MISTERO VITTIME DELLA SINDROME DI CALIMERO

Trasfigurano le tradizioni, gli usi e i costumi

riempiendo la loro bocca di luoghi comuni

evitando qualsiasi tipo di forma di attivismo

vittime del loro stesso vittimismo

fieri figli dello stesso vuoto che poi diffondono

dove il problema sta solo nel modo in cui si espongono

si auto clonano facendo sì che assorbano

pensieri che poco dopo nemmeno ricordano

e mi chiedo come possano avere l’ipocrisia

di pretendere rispetto imponendo una gerarchia

pieni del nulla che spacciano per valori

tanti Mister Nessuno che si credono dei signori

e in sostanza

loro ti tengono a distanza

perché fondamentalmente sono la maggioranza

sconosciuti che vogliono fare i grossi

con problemi adolescenziali che spacciano per gossip

E TI DIRANNO CHE TU NON SEI VERO E TI DIRANNO CHE IL TUO MONDO È NERO

E TI DIRANNO CHE È TUTTO UN MISTERO VITTIME DELLA SINDROME DI CALIMERO

essere o non essere, vivo o morto

semplice o contorto, ragione o torto

giusto, sbagliato, falso o vero

vittime della sindrome di Calimero

essere o non essere, vivo o morto

semplice o contorto, ragione o torto

giusto, sbagliato, falso o vero

sindrome di Calimero

Nel loro mondo perfetto non c’è traccia di Zulu Nation

e poi parlano di te come ciò che va alla rovescio

felici della merda che calpestano

detestano ciò in fondo è la gente con cui restano

affetti dalla sindrome di Calimero

“nessuno mi vuole, tutti mi odiano, la mia vita è uno sclero!!!

ma non è la gente che li odia o che non li ripaga

che fondamentalmente nessuno li caga

e questi social Rapper col culo sopra una sedia buttano merda che nemmeno i bambini di terza media

tra le quattro mura del loro cazzo di loco

si permettono di sputtanare chi si mette in gioco

senza un dialogo, senza un confronto

con un catalogo di bestemmie senza sconto

tutti king, tutti boss, ma rimangono li

con le loro fottute convinzioni da serie B

E TI DIRANNO CHE TU NON SEI VERO E TI DIRANNO CHE IL TUO MONDO È NERO

E TI DIRANNO CHE È TUTTO UN MISTERO VITTIME DELLA SINDROME DI CALIMERO

E TI DIRANNO CHE TU NON SEI VERO E TI DIRANNO CHE IL TUO MONDO È NERO

E TI DIRANNO CHE È TUTTO UN MISTERO VITTIME DELLA SINDROME DI CALIMERO