L’ex fonico Gilles Rocca rivela chi suggerì a Morgan di Cambiare il testo del brano con Bugo nel 2020

Il tecnico del suono televisivo più famoso d’Italia, Gilles Rocca, partito da dietro le quinte e diventato noto grazie alla vittoria a Ballando con le stelle e alla partecipazione a L’Isola dei famosi, ha fatto una rivelazione scioccante sul famoso caso Bugo – Morgan.

Ospite di Caterina Balivo a “La volta buona” Gilles è tornato sul caso che più di ogni altro ha sconvolto il Festival di Sanremo negli ultimi anni, la questione Morgan. La ricordiamo per quei pochi che non rammentassero.

Nel 2020 Bugo è in gara al Festival con Morgan per presentare in gara “Sincero“. La settimana è turbolenta per i continui litigi tra i due, una situazione che degenera il venerdì nella serata delle cover in cui, secondo Morgan, Bugo avrebbe toppato clamorosamente l’interpretazione del brano di Sergio Endrigo.

A quel punto Morgan vuole lasciare il Festival e la vendetta avviene durante la finale quando cambia in scena il testo della canzone scatenando la reazione di Bugo che, prima gli getta a terra il foglio del testo, quindi lascia il palco. I due vengono coì esclusi dalla manifestazione e nei mesi successivi non si parlerà d’altro in tv.

A quanto dichiara però ora Gilles Rocca, presente alla serata come tecnico del suono, fu lui a consigliare a Morgan il modo in cui farsi eliminare dalla manifestazione.

“Posso confidare una cosa? Arriva da me Morgan e mi dice: ‘lo voglio andare via. Gli rispondo ‘Guarda Marco, non puoi andare via, l’unica che potresti fare è farti eliminare. Lui voleva fare cose che non so se erano legali… io gli ho suggerito ‘Cambia il testo’, e lui lo ha fatto. Oggi dopo tre anni posso dirlo.

In realtà ho fatto una battuta, perché uno dei pochi motivi per essere squalificati è cambiare il testo. E neanche l’orchestra e il direttore d’orchestra si erano accorti di questa cosa, infatti continua a cantare tutto il pezzo. Quando hanno capito che aveva cambiato il testo, è stata abbassata la musica. Giuro che non pensavo che lo avrebbe fatto realmente“.