“Battiato (mi spezza il cuore” è il brano, in cinque diverse versioni, con cui Morgan omaggia il maestro

Per il ritorno con un singolo ufficiale a distanza di dieci anni dal precedente, Morgan sceglie di omaggiare l’amico e maestro Franco Battiato con un brano, Battiato (mi spezza il cuore) il cui testo e significato sono un atto d’amore verso il grande cantautore.

Disponibile dal 2 agosto su tutte le piattaforme digitali per Incipit Records con distribuzione Egea Music, il pezzo è stato scritto da Morgan prima che Battiato venisse a mancare, quando ha cominciato ad ammalarsi. Decise però di non farlo ascoltare a nessuno.

Morgan Battiato (mi spezza il cuore) significato del brano

Battiato (mi spezza il cuore) è un EP che contiene cinque versioni del brano: radio edit, in promozione radiofonica da Venerdì 5 Agosto, la colonna sonora de Il coraggio di essere Franco film trasmesso su Rai Uno, l’arrangiamento orchestrale del brano, una versione sinfonica ed infine la versione completa del singolo con il testo integrale.

Morgan ritorna così a pubblicare musica e ritorna nelle sue vesti di autore, musicista, arrangiatore e produttore a dieci anni da Spirito e virtù.

Battiato (mi spezza il cuore) racconta la parabola della loro amicizia e collaborazione ed è concepita totalmente in equilibrio tra lo stile di Morgan e la visione che Morgan stesso aveva del linguaggio musicale di Battiato.

Quando mi sono accorto che la sua mente così intelligente stava per essere deteriorata come un meraviglioso mandala che viene cancellato per sempre sono stato colto da una profonda tristezza, racconta Morgan.

Questa canzone appartiene anche ad un genere specifico, raro ma già esistente: la canzone dedicata alla agiografia dei grandi cantautori. Song for Bob Dylan e Andy Warhol di David Bowie costituiscono due mirabili esempi.

Morgan Battiato mi spezza il cuore testo e audio

Battiato mi spezza il cuore

non ci posso pensare

Battiato che ritorna bambino

È sempre stato speciale

così diverso da tutti

e forse per questo

che ritorna sé stesso

chissà

L’intelligenza è l’arte di associare campi disuguali

solo all’apparenza

Ioni e il distacco dall’oggetto allo scopo di sopravvivenza

l’entusiasmo è sete di conquista

premessa dell’orgasmo

pazienza è il risvolto compulsivo dell’assenza

Medianico, alieno, a volte radicale, Don Chisciotte, mesocratico

sperimentale

Questa sera l’estate s’invola che onore

Battiato che mi spiega le fasi lunari

e da oggi ogni volta che la luna si specchia nel lago

e disegna una C io so che è calante

Ma questo mi spezza il cuore

e non ci posso pensare

Battiato che mi ha ridato il bambino

E’ sempre stato gentile

al di sopra di tutti

e forse chissà per questo

per questo mi ricorda me stesso

mio padre

Che bravo

per adesso è il miglior sostituto

del solito ti amo

mettiamoci al lavoro

parliamo del sistema

che se ridiamo non vuol dire che scherziamo

questo pezzo mi fa pena

questo fine settimana

quando torno su a Milano ci sentiamo

e andiamo a cena

Canta sul tappeto

di tutta la gente gioia e dispiaceri

virtù più volentieri

ed io per buona sorte

o forse me lo sono meritato

nella primavera del ’95 l’ho incontrato

lui mi ha criticato poi mi ha fatto amico

Ma questo mi spezza il cuore

non ci voglio pensare

Battiato che ritorna bambino

E’ sempre stato geniale

più originale di tutti

proprio per questo che risuona nel tempo

È sempre stato signore

al di sopra di tutti

e proprio per questo più in alto ti porta

in cambio ma ti spezza il cuore