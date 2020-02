Morgan accuse gravi verso Bugo e la Mescal a Live non è la D’Urso

Il caso mediatico attorno a Bugo e Morgan e all’esclusione dal Festival di Sanremo sembra non conoscere fine, complice Barbara D’Urso che butta nuova benzina sul fuoco non solo invitando Morgan a parlare, ma dandogli lo spazio per cantare la canzone scritta da Bugo (con Andrea Bonomo e Simone Bertolotti), Sincero, nella versione scritta per attaccare l’ex amico.

La verità di Morgan (dalla D’Urso)

Dopo la conferenza stampa di Bugo (qui), la contro risposta di Simone Bertolotti (qui) direttore d’orchestra oltre che co-autore e produttore del brano di Sanremo e la conferenza stampa di Morgan (qui) il cantautore torna a parlare, questa volta in tv.

Entrato in studio Morgan si è messo al piano ed ha premesso:

“Siamo arrivati dopo delle estenuanti situazioni a mettere in piedi la canzone di Sergio Endrigo. Quella sera Bugo ha fatto il suo atto terroristico facendo fare una pessima figura a me, a Sanremo e a Endrigo. Si è preso il palco e infatti dal giorno dopo Bugo è esistito…”

Il cantautore ha quindi iniziato a cantare ma, al contrario di quanto annunciato, non la canzone di Sanremo cambiata, ma Una canzone per te di Endrigo nelle versione che secondo lui doveva essere eseguita al Festival.

Parte l’intervista della D’Urso:

“Noi non abbiamo litigato, ci hanno fatto litigare.

Bugo e il suo manager, loro in albergo erano in 17, noi in tre. Ma in realtà è la Sony, la casa discografica, che aveva messo i soldi e loro li hanno spesi per loro.

Loro si sono posti in maniera molto prepotente nei miei confronti che sono andato lì per fare un favore ad un amico. Mi hanno fatto di tutto…

Io vado a Sanremo senza contratto, chiedo solo di poter fare l’arrangiamento, lo faccio, lavoro e poi non lo usano. Allora mi danno il contentino ‘farai l’arrangiamento del pezzo di Sergio Endrigo’ e da quel momento iniziano i problemi.

Io e il maestro Corvino ci mettiamo al lavoro ma non venivano consegnati i nostri fogli, ma altri tutti sbagliati…

Bugo mi ha detto ‘Fammi fare Sanremo che è la mia ultima chance…’

Chi era Bugo prima di andare a Sanremo lo conoscevi? Io ho fatto esistere Bugo, ho creato Bugo.”

A questo punto viene mostrato il litigio tra Bugo e Morgan dietro le quinte appena poco prima di salire sul palco… filmato in cui è evidente l’aggressività di Morgan e gli insulti nei confronti di Bugo.

Il cantautore afferma che il manager di Bugo, Valerio Soave, presidente della Mescal, lo avrebbe picchiato e che lui e il suo staff gli avrebbero fatto mobbing.

Nel frattempo arriva un messaggio dalla redazione in cui Valerio Soave diffida Morgan dal cantare il pezzo di Bugo modificato.

La D’Urso insiste perché Morgan canti a cappella la canzone ugualmente nonostante la minaccia di diffida. Morgan attacca facendo sentire il pezzo nella versione originale.

“Ma che dice questo testo, ma cosa farfuglia…”

Dopodiché Morgan canta la versione con il testo riscritto contro Bugo.

Morgan continua dicendo che è il manager di Bugo la causa di tutto, che è un fuori di testa… “Io non ho chiesto 55.000 euro come dice lui, 55.000 € è la somma che la Sony ha dato per coprire il budget dell’operazione Festival e di cui io non ho visto un euro…” afferma.

Un triste siparietto, quello visto nel programma, che poco a a che fare con la musica, e che è avvenuto in mezzo alle risate di alcuni degli ospiti presenti e a Jo Squillo che si accanisce, senza conoscere i dettagli, contro le figure dei manager.

L’unico contraddittorio è quello di Alba Parietti: “Marco tu hai la capacità di riuscire a cambiare le cose… sei riuscito a prenderti la scena… non mi piace quello che stai facendo adesso, lo stai mortificando. ”

A quel punto Morgan afferma: “Ma che me ne frega di quella canzone di mxxxa. Valerio Soave pensa che io sono uno da sfruttare ma mica ci è riuscito perché è un manager mediocre… per andare a Sanremo ho pagato tutto, anche l’affitto di una chitarra per Bugo che non ha neanche usato…

Soave mi ha anche tolto la stanza, lunedì, prima di andare a Sanremo. Ho una registrazione in cui lui tenta di corrompere il portiere di un albergo per far perquisire la mia stanza d’albergo dai carabinieri… ho un registrazione che ha fatto una mia amica…

Ho inciso la canzone perché Bugo mi ha fatto cantare un pezzo una volta in studio. Io purtroppo come al solito faccio le cose solo per entusiasmo e amicizia e la prendo nel cxxo.

Per i duetti pensa che volevo Vittorio Sgarbi ma Soave mi ha detto:’No gli Gnu Quartet’ che sono gente che produce sempre lui.”

La trasmissione è andata avanti con i presenti divertiti nel prendere in giro Bugo.