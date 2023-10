Moreno presenta “Karma”: “Il mio obiettivo è emozionarmi per poi emozionare”. E su Sanremo…

Dopo “Cosa Succede” – il freestyle pubblicato lo scorso luglio, che racconta il suo nuovo percorso (al momento solo sui social) – Moreno torna con “Karma“.

“Karma è un brano che parla da solo: ‘tutto torna come il karma’. L’attesa non significa stare fermi e somatizzare tutto ciò che ci succede attorno. Avvertire una sensazione sia in negativo che in positivo. Sentirsi a volte sospesi in attesa di compiere uno scacco matto all’interno di questo gigantesco gioco che si chiama vita”, spiega Moreno.

E aggiunge: “Quello che un tempo sembrava un genere da sfigati, adesso è sulla bocca di tutti e viene praticato e giudicato da tutte quelle persone che lo snobbavano. Credo sia arrivato il momento di fare un po’ di ordine. Non dimentico da dove sono partito. Ne vado fiero. Anzi, mi ha fatto diventare quello che sono oggi: una persona con dei valori, con la fame di una volta. Adesso, però, il mio obiettivo è arrivare ad emozionarmi per emozionare il mio pubblico con la mia musica”.

Moreno: da amici a sanremo?

Intervistato da Casa SDL, Moreno si è raccontato a cuore aperto, raccontando il perché della sua assenza sulla scena musicale italiana dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e all’Isola dei Famosi:

“Volevo fare quello che mi piaceva. Ho cercato di distinguermi, di rappare come voglio, con un atteggiamento da freestyler. Ho firmato per una squadra di hockey su ghiaccio che fa uno spettacolo ed io divento il rapper della squadra. Per loro ho realizzato un gingle. La mia hit estiva me la gioco d’inverno. Se questo pezzo non l’avessi lavorato con loro, mi sarebbe piaciuto farlo sentire al Festival di Sanremo. Se lavoro bene questo inverno e questa estate, l’anno prossimo ci provo”.

Moreno, “Karma”

Nonostante questo nuovo capitolo della sua storia artistica venga al momento raccontato solo sui social, Moreno vanta già 35.862 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è “Sempre Sarai” feat Fiorella Mannoia (2014) – brano di Ermal Meta (“A parte te“) di cui il rapper ha completamente riscritto alcune strofe – con poco più di 3 milioni e 500mila stream.

Seguono “Che Confusione” (2013) con poco più di 2 milioni 230mila stream e “Sapore d’estate” (2013) con quasi 600mila stream.

La sua ultima release sulla piattaforma risale invece al 14 settembre 2023, data in cui Moreno ha pubblicato il brano “Plastica“, realizzato in collaborazione con Brothers e Red Nose, di cui è disponibile anche una versione a cappella e un’altra strumentale.