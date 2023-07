Moreno: dopo il dissing con Baby Gang Moreno torna a mettere in chiaro le cose con il freestyle “Cosa succede”

Se c’è una cosa su cui pochi possono obiettare è che Moreno sia uno dei migliori Freestyler italiani. Ora il rapper, dopo qualche tempo di lontananza dal mercato discografico, complice anche un dissing fine a sé stesso partito da un brano di Baby Gang (vedi qui) sceglie di tornare alle origini con un nuovo freestyle… Cosa succede.

La storia artistica di Moreno, classe 1989, parte proprio dal mondo dei Freestyle che lo vede vincere prima diversi concorsi regionali, quindi passare al trionfo in quelli nazionali tra cui l’ambitissima competizione del Tecniche Perfette nel 2011. Competizione in cui Moreno è il rapper più decorato.

Nel 2012 partecipa al programma condotto da Marracash MTV Spit e arriva in semifinale.

Il giro di boa nella sua carriera avviene nel 2013. Moreno sceglie infatti di partecipare ad Amici di Maria De Filippi e, non solo trionfa nel programma vincendolo, ma ottiene anche il premio della critica giornalistica musicale.

Il successo è clamoroso. Il suo primo album, Stecca, prodotto da Medeline, THG e Shablo, vede la partecipazione attiva ai pezzi di Fabri Fibra. Sono tre i dischi di platino conquistati per le oltre 180.000 copie fisiche vendute. A questi si aggiunge il disco di platino per il singolo Che confusione.

Moreno diventa il primo rapper a passare da Amici e, come tutti i precursori ne paga il prezzo.

Alcune scelte troppo mainstream come la partecipazione a Sanremo in un momento storico in cui il Festival non era ben visto nel mondo del rap, o il ruolo di direttore artistico ad Amici, fanno allontanare dalla sua musica il pubblico di puristi del rap.

Il secondo album, Incredibile, si ferma al disco d’oro e il terzo, Slogan, segna la fine del suo contratto con Universal Music Italy. Dal 2017 al 2022 partecipa a diversi brani di altri artisti e lancia quattro singolo che non trovano il successo sperato.

Ora, dopo aver dimostrato alla scena rap di essere ancora un numero uno nel freestyle in risposta a Baby Gang, Moreno torna con Cosa succede.

Moreno Cosa succede

Fuori dalle 14 di venerdì 21 luglio su tutti i social Cosa Succede è accompagnato dallo slogan “Nessuno vede, nessuno sente, nessuno chiede” e da una serie di video registrati dai colleghi, che chiedono “Cosa succede?”

Nel brano Moreno racconta di una società che prima ti premia e poi ti giudica, senza preoccuparsi di tutto ciò che si nasconde dietro. Una società in cui si insegue un sogno, alla ricerca di un’isola felice in un circuito che sembra una montagna russa, in cui trovare la calma è difficile quasi quanto trovare un percorso e delle scelte che possano accontentare tutti. Anche se per alcuni sei trasparente non gli sei indifferente. E alla fine cosa succede? Niente.

Il freestyle è prodotto da MÆSTRO.