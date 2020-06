I Mons cantano l’incertezza delle scelte nel brano L’ultima volta

I Mons sono una band indie-pop torinese. I Mons sono: Marco Capitanio (voce), Alessandro Crupi (chitarra e voce), Marco Garbarino (basso e voce), Alessandro Alloj (batteria e tastiere) e Andrea Colombo (chitarra, synth e ableton live).

Il 23 ottobre 2019 hanno pubblicato il loro album d’esordio, Non può piovere per sempre (etichetta Up Stage). Il primo singolo estratto è stato Fiato corto. Adesso, i Mons lanciano un secondo singolo, sempre estratto dal loro disco. Il pezzo si intitola L’ultima volta; ed è in rotazione radiofonica dal 5 giugno 2020.

L’ultima volta descrive l’incertezza legata alle scelte che si compiono ogni giorno. Racconta l’eterna lotta fra il rischiare e il restare nella propria “comfort zone“. I Mons presentano il brano ricordando un aneddoto. “Ci ha molto colpiti una metafora esistenziale di Saba che vede la vita dell’uomo come un costante bilanciamento fra lo spingersi a largo (rischiare, provare sapendo che si potrebbe fallire e tutti gli sforzi fatti sarebbero stati vani) e rimanere al porto (restare nella propria comodità e non rischiare di perdere ciò che si è conquistato con tanta fatica). ‘L’ultima volta’ parla di questo contrasto“.

L’ultima volta presenta sonorità che oscillano tra il pop rock, l’hip-hop e la musica elettronica. il brano rispecchia il mood e lo spirito dell’album da cui è estratto. Non può piovere per sempre affronta temi forti quali la perdita, l’insicurezza e la precarietà. Il messaggio di fondo, però, è un invito alla speranza e alla positività, come suggerisce il titolo. “Anche il momento peggiore della nostra vita lascerà spazio alla serenità“.

Conosciamo meglio I Mons

I Mons nascono nei primi mesi del 2015 come cover band. Nel 2016, iniziano a scrivere brani propri; e all’inizio dell’anno successivo pubblicano il loro primo Ep M.O.N.S.

La band si esibisce live in importanti contesti musicali, quali Collisioni Festival di Barolo, Teatro Ariston di Sanremo, Area Lounge di Casa Sanremo, Fiat Music di Red Ronnie, CET di Mogol. Si esibisce nelle tre grandi piazze di Torino: Piazza San Carlo, Piazza Castello e Piazza Vittorio.

Il 23 ottobre 2019 i Mons pubblicano il loro primo album, Non può piovere per sempre. Il 27 maggio 2020 la band accede alle semifinali del concorso per emergenti FattiSentire Festival 2020.

News e aggiornamenti si possono trovare sui social della band: pagina Facebook, profilo Instagram e canale YouTube.