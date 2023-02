Il Ministro della cultura sceglie Mogol come consigliere per la Cultura popolare

Il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato di aver nominato Giulio Rapetti Mogol, in arte semplicemente Mogol, come consigliere per la cultura popolare.

Una scelta che mette d’accordo praticamente tutti. Del resto Mogol è uno degli autori più importanti della cultura musicale italiana, un uomo che ha scritto brani, da Battisti a Celentano, che hanno fatto la storia della nostra musica.

Nella nota stampa diffusa viene specificato che la nomina non dà diritto a compensi ma è un riconoscimento per l’esperienza e il contributo alla cultura italiana di Mogol.

Il Ministro Sangiuliano ha dichiarato che è un onore avere una figura come Giulio Mogol nella sua squadra.

La nomina è vista come un segnale positivo per il futuro della cultura popolare in Italia, che ha subito un duro colpo a causa della pandemia. La cultura è stata uno dei settori più colpiti dalla crisi economica e sociale causata dal COVID-19, con teatri, cinema e musei chiusi per lunghi periodi.

Ricordiamo che la cultura popolare italiana è un tesoro nazionale, un patrimonio da preservare e valorizzare. All Music Italia augura un buon lavoro al Maestro Mogol nella speranza che, contrariamente alle dichiarazioni fatte sulle canzoni scelte per l’ultimo Festival di Sanremo, possa aprirsi anche ai nuovi generi musicali pur andando a preservare, e mai come in questo momento ce ne è bisogno, la cultura del cantautorato italiano.