Dopo la curiosità suscitata con i singoli Canzoni Indie e Cara Claudia (ne abbiamo parlato Qui), Modigliani torna un nuovo brano che descrive con uno stile originale e stralunato le serie televisive!

Sarà disponibile dal 17 aprile Questa serie è una bomba (Bianca Dischi), brano che racchiude alcune delle migliori serie tv di questi anni.

“È una canzone che usa le serie tv come contorno, così come lo sono ormai nella nostra vita, un piacevole contorno delle nostre giornate che spesso si concludono sul divano di casa. Contrariamente alle serie in cui ogni episodio sembra complesso, oppure fatto di scene eclatanti che tengono tutti col fiato sospeso, le cose belle, che fanno bene, si trovano spesso nella vita di tutti i giorni, anche in una normalissima serata trascorsa all’interno della propria casa. Il vero senso di questa canzone è la bellezza delle cose semplici provate da chi non riveste il ruolo di attore se non all’interno della propria vita.”