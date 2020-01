Modà Testa o croce testo e audio.

Il 2019 è stato l’anno del ritorno dei Modà. La rentrée della band capitanata da Kekko Silvestre non è stata semplice, ma finora ha dato dei discreti risultati.

Il 6 gennaio arriverà in radio il quarto estratto dall’album Testa o Croce, ovvero il singolo omonimo.

Dopo Quel Sorriso in Volto, Quelli Come Me e Puoi Leggerlo solo di Sera è quindi la volta di Testa o Croce, il brano che da il titolo all’ultimo progetto discografico, uscito lo scorso mese di ottobre e già certificato con il disco d’oro (Qui la nostra videointervista di presentazione dell’album).

Il brano è dedicato a Cash, amico di Kekko, protagonista anche del romanzo che il cantautore ha pubblicato lo scorso anno (Ne abbiamo parlato Qui).

Il brano racconta quel momento della vita in cui puoi lanciare una monetina o seguire il cuore per scegliere la strada da percorrere.

Anche uno dei capitoli di Cash Storia di Un Campione si intitola proprio Testa o Croce e descrive uno dei momenti cruciali della vita del protagonista.

Il nuovo singolo sarà accompagnato da un videoclip, online il 6 gennaio.

I Modà torneranno live dal prossimo mese di marzo. Ecco le prossime date del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners.

6 marzo PalaCatania di Catania

7 marzo PalaCatania di Catania

10 marzo PalaSele di Eboli (SA)

13 marzo PalaFlorio di Bari

14 marzo PalaFlorio di Bari

17 marzo Palasport di Reggio Calabria

20 marzo Palazzo dello Sport di Roma

24 marzo RDS Stadium di Genova

28 marzo Mediolanum Forum di Assago (MI)

29 marzo Mediolanum Forum di Assago (MI)

2 maggio Arena di Verona





(Testo e musica: Kekko Silvestre

Edizioni: Warner Chappell)

Non ho ancora superato quella linea

che mi separa dall’inferno

c’è chi crede di esser salvo per due mance

date in chiesa il pomeriggio

e c’è chi ancora crede di guidare in pista

in pieno centro cerca il podio su una tomba

Le parole dei codardi hanno il peso

hanno il peso delle piume

le risate dei pagliacci puoi sentirle

puoi sentirle come

Ridi, ridi, ridi, ridi pure

che a me viene da star male

se ripenso a chi diceva

tutto torna se sai dare

sotto un cielo che mi invoglia

neanche stelle so rubare

testa o croce non esiste

se decide il cuore

Viva il circo se le bestie

poi le fanno le persone

viva il viaggio senza meta

viva il tempo di cambiare

e viva il senso di toccare ancora il fondo

per poi trovarsi a dominare l’universo

C’è da dire che di giorno vedi meglio

tutte quelle sfumature

che la notte precedente per il sesso

affogavi nel bicchiere

Ridi, ridi, ridi, ridi pure

che a me viene da star male

se ripenso a chi diceva

tutto torna se sai dare

sotto un cielo che mi invoglia

neanche stelle so rubare

testa o croce non esiste

se decide il cuore

Ridi, ridi, ridi, ridi pure

che a me viene da star male

se ripenso a chi diceva

tutto torna se sai dare

sotto un cielo che mi invoglia

neanche stelle so rubare

testa o croce non esiste

se decide il cuore

Foto di Davide Di Lorenzo dai Social dei Modà