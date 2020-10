In Copertina

Certificazioni FIMI settimana #43: Diodato, Emanuele Aloia, Marracash e....

Tra gli album che ottengono una certificazione Diodato, Achille Lauro, Mannarino e la Dark Polo Gang.

Sanremo Giovani 2020: online i brani dei 20 semifinalisti. Ecco come ascoltarli!

AmaSanremo, il programma che sceglierà i 10 finalisti, partirà il 29 ottobre su Rai 1.

I Top e Flop di Amici di Maria De Filippi tra i gli artisti vincitori

Chi tra i vincitori del talent show di Canale 5, ballerini a parte, ha realmente concretizzato il proprio successo?.

Morgan nuovo Sindaco di Milano: sì o no?

Morgan Sindaco di Milano?È di qualche giorno fa la notizia che Morgan stia valutando l'ipotesi di candidarsi a Sindaco di Milano. L'idea è stata lanciata.

Spotify Italia lancia "Radar Italia" per sostenere gli artisti emergenti. Ma quali emergenti?

Tra i nomi coinvolti per il lancio Cara, Mara Sattei, Speranza e Venerus.

Area Sanremo 2020: ecco i nomi dei primi iscritti (in aggiornamento)

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il limite delle iscrizioni sarà di 600 artisti.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista ad Alberto Salerno, un signore della musica pieno di aneddoti e dietro le quinte curiosissimi da raccontare.

Da Mina ai Nomadi, passando per Tiziano Ferro, Zucchero, Loredana Bertè, Mango, Eros Ramazotti, Loredana Berté e tanti altri nel racconto dell'autore e discografico.

Intervista a Rosalba: “I social possono diventare un’ossessione e...”

È uscito per 2MuchRecords Angel, l'album d'esordio della giovane artista napoletana Rosalba, nota per un nutrito seguito sui social.

Videointervista a Ivan Granatino e Clementino, il nuovo singolo “Dinero”

Mancano poche ore all'uscita di "Dinero", nuovo singolo di Ivan Granatino e Clementino. Ecco la videointervista esclusiva.

Videointervista a Highsnob: "Sono di nuovo in 'peace' con me stesso"

Dopo l'uscita dell'album Yang, Highsnob ora sta girando l'Italia con una serie di date instore.

Intervista ad Aiello: “A volte è giusto che ognuno prenda la sua strada."

E' uscito il nuovo singolo di Aiello Che Canzone Siamo. Abbiamo contattato il cantautore per parlare del brano, di live, di Sanremo e.

Suburra: la nuova colonna sonora della serie firmata da... Piotta!

Sarà diponibile su Netflix dal 30 ottobre la terza e conclusiva stagione di Suburra. La colonna sonora è firmata da Tommaso Zanello, Piotta.

Modà: dal 30 ottobre in radio e in digitale la ballad romantica “Chicco Biondo”

Sarà disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo dei Modà Chicco Biondo, una ballata sincera in cui si riconosce l'amore per la vita.

Covid-19 e DPCM: l'appello di Confindustria Cultura Italia

Emergenza Coronavirus parla Cipolletta di Confindustria Cultura Italia: “Prendiamo atto con senso di responsabilità delle disposizioni contenute nel nuovo DPCM ma chiediamo al Governo tempestività per.

Sfera Ebbasta: la conquista dell'America parte dal film “Famoso”, dal 27 ottobre su Prime Video

Dal 27 ottobre su Prime Video in 5 lingue "Famoso", il docufilm su Sfera Ebbasta, primo tassello di un progetto volto alla consacrazione internazionale.

Audiocoop a Conte: "Ristoro immediato per le arti, la musica e lo spettacolo dal vivo"

Arriva dopo l'ultimo DPCM, un appello per il Presidente del Consiglio Conte (ma non solo) per aiutare la musica e le arti.

Mudimbi: il nuovo singolo “Je Suis Désolé” in attesa dell'album “Miguel”

In attesa dell'album Miguel, che sarà pubblicato il prossimo 6 novembre, è ora uscito il nuovo singolo di Mudimbi Je Suis Désolé.

AmaSanremo: dopo aver sfiorato il Festival 2020, Avincola ci riprova con "Goal!" (Testo e Audio)

Dopo aver perso il Festival di Sanremo 2020, Avincola ci riprova con Goal!, una originale canzone d'amore... indie!.

Vegas Jones: in radio “Sballo Shallo” feat. Salmo, singolo prodotto da Andry The Hitmaker

Dopo aver pubblicato l'Ep Giro Veloce, è ora in radio il singolo di Vegas Jones Sballo Shallo feat. Salmo, prodotto da Andry The Hitmaker.

AmaSanremo: Le Larve presenta il suo inno esistenziale, "Musicaereoplano" (testo e audio)

Jacopo Castagna, già doppiatore di successo, è pronto a cercare di approdare tra i giovani del Festival di Sanremo 2021.

Alfa: nelle sale il film “SuL Più BeLLo”, presentato durante la Festa del Cinema di Roma

SuL Più BeLLo è il titolo del film di cui Alfa ha curato la colonna sonora. Dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma è ora nelle sale.

Edoardo Bennato: nel nuovo album “Non C’è” collaborazioni con Morgan e Clementino

Morgan, Eugenio Bennato e Clementono. Questi gli ospiti di "Non C'è", il nuovo album di Edoardo Bennato in uscita il 20 novembre.

Soundreef: dal 2021 la gestione per l'online dei Big del rap e della trap

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 23 ottobre 2020

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 23 ottobre

Morgan nuovo Sindaco di Milano: sì o no?

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Rondo Da Sosa: il singolo “Slatt” feat. Capo Plaza estratto dall'Ep “Giovane Rondo”

Memento: fuori il singolo “Mollamy”, uno scacciapensieri contro la negatività

Il giovane cantautore milanese Daino lancia il singolo "Quanto era bello"

M.E.R.L.O.T: rassegnazione e rivoluzione nel nuovo singolo “Lacrime da Bere”

Fanoya: le conseguenze di una vita logorante nel singolo “Fette Biscottate”

Daniele Lanave il nuovo singolo in attesa dell'album è "Sabato mattina"

Certificazioni FIMI settimana #43: Diodato, Emanuele Aloia, Marracash e....

Classifica Spotify Settimana #43: conferma in vetta per “Altalene”, ma “Superclassico” non demorde

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #43: in testa Bloody Vinyl, Ernia e Francesco Bianconi

Classifica Radio Earone Settimana #43: la musica italiana è fuori dal podio!

Certificazioni FIMI settimana #42: Ultimo, Salmo, Mahmood, Adriano Celentano e...

Classifica Spotify Settimana #42: prosegue il dominio Bloody Vinyl, ma Ernia non demorde!

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Laura Pausini Io Sì dal film La Vita Davanti a Sè / The Life Ahead, obiettivo Oscar?

Bauli in Piazza – La protesta a Milano

Francesco Guccini e Mauro Pagani Note di Viaggio Capitolo 2

