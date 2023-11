Mobrici, in attesa del live all’Alcatraz arriva il nuovo singolo “Polvere”

Mobrici, “Polvere”: significato del testo del nuovo singolo

In attesa dello speciale live che si terrà il 30 novembre all’Alcatraz di Milano, Mobrici annuncia la pubblicazione di “Polvere” (Maciste Dischi / EMI Records Italy / Universal Music Italia), il suo nuovo singolo in uscita venerdì 17 novembre.

mobrici, “polvere”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Nel brano – che unisce versi imbevuti di ricordi a un sound che libera e fa sentire vivi – Mobrici racconta i momenti di una relazione ormai finita, che si pensata superata, ma che un incontro improvviso fa tornare subito in mente.

“Con ‘Polvere’ ritorno al sentimento. È una storia in cui tutto si svolge nel giro di pochi minuti. Racconto di una sera, di un incontro inaspettato, di pensieri, consapevolezze e ricordi. Il passato ritorna nel presente e ti accorgi che basta un secondo per togliere la polvere da vecchi ricordi e tutto torna ad apparire così nitido e vivo”.

mobrici, “polvere”: testo DEL BRANO

Il testo di “Polvere” sarà disponibile a partire da venerdì 17 novembre.

Mobrici: “Polvere” e il live all’Alcatraz

Quello del 30 novembre all’Alcatraz di Milano sarà un saluto speciale, in un luogo davvero molto importante per Mobrici e per la sua carriera.

Si tratterà di un evento unico, che permetterà di rivivere live tutta la discografia di Mobrici: dagli album con i Canova fino al suo ultimo lavoro in studio, “Gli anni di Cristo” (Maciste Dischi / Virgin Records / Universal Music Italia).

Le prevendite sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati.

Foto di copertina di Simone Biavati