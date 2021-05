Terzo singolo da solista per Mobrici. Ecco testo e audio di “La fine”

Mobrici La fine testo e audio.

“Ringrazio questa canzone, che in un mattina di ottobre, mi ha fatto capire che, delle volte, possiamo anche lasciarci stare perché tanto, in fondo, non abbiamo scelta”

È fuori da venerdì 7 maggio il nuovo singolo di Mobrici, ex leader dei Canova, per Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia.

Mobrici La fine significato

Il brano è una canzone che ha aiutato Mobrici ad affrontare un momento particolare della propria vita…

“La Fine è un brano che ho scritto lo scorso autunno con questa canzone ho affrontato il tramonto della mia band, i Canova, un periodo tra i più difficili di sempre. Anche se non voglio, mi capita sempre di affrontare la vita con le canzoni e di cercare dentro queste una soluzione, una visione delle cose.”

Il cantautore continua:

“Ero con una chitarra addosso e ripensavo a qualche settimana prima, alle sensazioni, alle paure, e tutto sembrava portare alla mia di fine. La vita continuava a scorrere e, nel tempo, andando avanti per sua natura si era portata via tanto di quello che c’era. Proprio per questo, col senno di poi, posso dire che è un brano sulla speranza, sul non lasciarci a terra anche dopo una brutta caduta. Ringrazio questa canzone, che in un mattina di ottobre, mi ha fatto capire che, delle volte, possiamo anche lasciarci stare perché tanto, in fondo, non abbiamo scelta.”

La fine è il terzo singolo da solista del cantautore dopo 20100 e TVB.

Mobrici La fine testo e audio

Quando sono andati via

sbattendo la porta

il silenzio restò

e dopo ho messo il vino via

per non fare la fine del uomo sotto il portico

che ogni sera vado a trovare

per vedere se è ancora là

lo sai

mi rivedo in lui

per vedere che effetto mi fa

Sembrava la fine

sembrava la fine

Che poi alla fine

mi son sempre sentito solo

anche quando eravamo insieme

da solo

con i miei pensieri

e le mie paturnie

dicono

che chi nasce così

poi rimane così

e poi, e poi, e poi

se ti va male

ci muori anche così

Sembrava la fine

sembrava la fine

Ma cosa ci dobbiamo fare

se nella vita l’amore finisce

credo che l’accettazione

sia il migliore trucco

per vivere in tranquillità

e ripenso

a quei giorni

quei maledetti giorni, sì

Sembrava la fine

sembrava la fine

oh, oh, oh, oh

oh, uh, oh, uh

oh, uh, oh, uh