E’ uscito il singolo della cantautrice Missincat intitolato Mare, che offre in musica un supporto alle ONG che sono costantemente impegnate nel Mar Mediterraneo, quali Sea-Watch, SOS Mediterranée, Mediterranea Rescue, Sea Eye, Open Arms e Jugend Rettet.

Missincat è lo pseudonimo di Caterina Barbieri, cantautrice che dal 2007 vive a Berlino e che fino a oggi ha pubblicato 3 album e un Ep e con cui ha suonato in America, Europa e Australia.

Il suo più grande successo è il brano Back on my feet, scelto nel 2009 dalla Nintendo per la campagna tv in Germania. In quello stesso anno Amy Winehouse la scelse per aprire il suo tour tedesco.

Nel tempo ha collaborato con diversi artisti tra cui Dente, con cui nel 2011 ha scritto Capita.

Il singolo Mare ha una valenza per nulla scontata e viene spiegato bene da Missincat:

“Ciao, ho scritto una canzone che parla di un essere umano che ha perso la vita nel Mar Mediterraneo cercando di fuggire da guerra e violenza. > Era una persona come me e te, aveva una storia, una famiglia che gli voleva bene, degli amici, dei sogni. Con la mia canzone spero di far riflettere sulla situazione drammatica del Mar Mediterraneo, il confine con il più alto tasso di mortalità nel mondo. L’Europa non può più rimanere a guardare le persone annegare, non può negare loro il diritto fondamentale di essere soccorse. Sono convinta che tutti noi dobbiamo spingere la classe politica a fare qualcosa perché quel confine diventi meno pericoloso e le ONG vengano sostenute nel loro lavoro di soccorso nel Mediterraneo invece di essere criminalizzate. È per questo che chiedo ai miei fan, ai miei amici e a chi condivide le mie parole, di unirsi a me nel domandare ai nostri governi di trovare soluzioni sensibili e umane e di supportare insieme a me le ONG. Vi sarei grata se voleste diffondere il mio messaggio.”

MISSINCAT – 10

Il 13 settembre 2019 uscirà il nuovo album di Missincat intitolato semplicemente 10, registrato e prodotto tra lo studio dell’artista a Berlino e quello di Philipp Milner in una cascina del Wendland. Un processo produttivo che è durato quasi tre anni. 10 è il primo album completamente in italiano dell’artista.

Ecco la tracklist:

1. Oggi no

2. Bisogno di te

3. Per un’ora

4. Più vicino

5. Come una dea

6. 06. Carte False

7. La mia pistola

8. Pinocchio

9. Mare

Foto dai Social di Missincat