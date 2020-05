Mis7ica: la difficoltà di affrontare le ingiurie nel singolo “30”

E’ disponibile per la programmazione radiofonica e nei digital store 30, il nuovo singolo di Mis7ica, la vincitrice delle audizioni Honiro Ent di giugno 2019.

30 è un brano in cui si mantiene un clima di tensione durante tutta la sua durata. Si caratterizza per una melodia in cui si mescolano R’n’B e rap.

“30 nasce dal desiderio di raccontare come una ragazza della mia età nonostante le difficoltà debba affrontare le ingiurie delle persone e della vita. La produzione, realizzata da Roman Meister e Morollo, è stata cucita ad arte sulla mia voce. L’utilizzo dei bells è una prerogativa costante che accompagna i miei brani e il mio stile.”

Queste le parole di Mis7ica che prosegue:

“Il video del brano è stato realizzato da Gabriele De Luca. L’idea è quella di avvicinarsi il più possibile ad un film piuttosto che ad un videoclip musicale. L’utilizzo di diverse tecniche di ripresa e tagli cinematografici nel montaggio hanno portato ad un ottimo risultato che aprirà la strada ad uno stile che si andrà a delineare anche nei miei prossimi video.”

MIS7ICA

Mis7ica intraprende i primi passi nella scena hip hop underground italiana partecipando a diversi contest, tra cui le Audizioni Ufficiali organizzate da Honiro.

Nel 2019 inizia una collaborazione con i produttori Gumma Vybz, entrando a fare parte del progetto Gumma Noyse.

Il primo brano realizzato da questa cooperazione è Elisir, dove la giovane artista dimostra le sue capacità sia in ambito hip-hop che pop, attirando l’ attenzione della scena urban romana.

30 – IL TESTO

Autore testo – Nicole Bellon

Compositore: Amedeo Giuseppe Morosillo, Riccardo Costanzo

Vaffancxxo bitches

tanto non vi sento è più forte tutto il rumore che ho dentro

Mi sfogo solo quando scrivo un pezzo

raccolgo tutti i pezzi che ho già perso e non penso, rifletto

Se parlo della mia vita

faccio centro sapessi quante cose tengo dentro

Tu invece scrivi merda dentro al cesso

Non hai niente da dire vuoi solamente il successo detesto, detesto

Sono pronta a sparare mi guardo alle spalle

gli infami colpiscono la voglio gridare a tutti che ciò

che ho passato io tanto non mi passerà

Una vita di scazzi

ma che ne sanno gli altri

perché sai la realtà è che contano solamente i fatti

Il fatto è che sono fatta

scelgo accuratamente il mio mantra

faccio meditazione altrimenti finisce

che divento pazza

E mento se poi ti dicessi che sto bene

quando invece muoio dentro me

sto seguendo sempre il mio

cliché

Penso fai da solo fai per tre io lo faccio per me

non sono come te

Sono stanca di chi pensa solo a se e

Se si trova da solo poi si chiede

anche il perché la risposta ce l’hai te

Sto lontana da qua

O la spacca o la va

La va

Chiedi come faccio

Ho il cuore di ghiaccio

ti uso come straccio

ti vedo un po’ marcio tiro un’altro gancio

volo come un falco forte

come rambo splendo come un lampo

È da tempo che ho perso la testa

guardo fuori dalla mia finestra

dico sempre sta vita mi stressa mi stressa

Vado più veloce sto andando di sesta

sfreccia la mia mente

sto andando di fretta dammi l’accendino

fra che mi si è spenta faccio un altro tiro

senti come è fresca non sono di quelle che poi si accontenta bruci

o ancora la mia fiamma

non si è spenta per sparire hai tempo conto fino a trenta

uno due trenta

Sono pronta a sparare

mi guardo alle spalle gli infami colpiscono

la voglio gridare a tutti

che ciò che ho passato io tanto non mi passerà

Una vita di scazzi

ma che ne sanno gli altri perché sai

la realtà è che contano solamente i fatti

Vaffancxxo bitches tanto

non vi sento è più forte tutto il rumore che ho dentro

Mi sfogo solo quando scrivo un pezzo

raccolgo tutti i pezzi che ho già perso