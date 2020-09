Mini Meets Music Contest: Deitz (Giovanni Deidda) vince il primo premio

Si è concluso Mini Meets Music Contest, il concorso organizzato da Mini e Meet Music rivolto ai giovani talenti della musica elettronica di età compresa tra 18 e 25 anni (Qui il nostro articolo di presentazione del progetto). Il contest è stato conquistato da Deitz, nome d’arte di Giovanni Deidda, che si è aggiudicato un corso di formazione nella prestigiosa MAT Academy e la produzione e la pubblicazione di una traccia.

“Aver vinto il MINI Meets Music Contest è per me una bella boccata d’aria in un brutto momento per artisti, musica e locali. La parola d’ordine è reinventarsi e il Meet Music è stato, oltre che un contest, anche un momento per ripensare alla musica e concretizzare anche idee.

Per quanto l’industria musicale possa essere in crisi, sono sicuro che ci sarà sempre un modo per far sentire la propria voce, che sia attraverso dei diffusori all’aperto o tramite streaming online. Riuscite a pensare a un mondo senza musica?”