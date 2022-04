Dal 13 aprile arriva la serie de “Le fate ignoranti”. Il brano portante è l’inedito “Buttare l’amore” di Mina (TESTO e AUDIO)

Mina Buttare l’amore testo. Il 13 aprile arriva su Disney+ la serie che riprende uno dei film cult italiani, quello che ha lanciato la carriera di Ferzan Özpetek, Le fate ignoranti. E siccome all’interno dei film del regista la musica ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale, nella nuova serie ci sarà un inedito di Mina, Buttare l’amore.

Negli scorsi giorni il registra, intervistato da Angelo Baguini e Federica Gentile, ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5 della serie durante il programma W l’Italia.

Ricordiamo che Le fate ignoranti, film uscito al cinema l’1 gennaio 2001 con Stefano Accorsi e Margherita Buy, è una pellicola che ha segnato generazioni e influenzato la società sensibilizzando sull’argomento dell’omosessualità.

Ora, a più di 21 anni dall’uscita arriva la serie tv che sarà trasmessa in contemporanea in 70 paesi, prima serie italiana ad essere trasmessa in questo modo in tutto il mondo. Tra i protagonisti Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini ed Eduardo Scarpetta.

Nel film del 2021 il brano portante del film era Due destini di Tiromancino. Nella nuova serie ci saranno invece nuove canzoni tra cui l’icona del regista, Mina.

Mina buttare l’amore

Ecco come Özpetek ha parlato a Rtl del suo rapporto con Mina…

È una persona dalla quale sono dipendente. Quando ho scritto il romanzo è la prima persona che l’ha letto, anche la sceneggiatura della ‘Dea Fortuna’, ma anche quella di questa serie. Lei si mette a leggere tutta la serie, ti commenta tutto, ti dice i punti deboli subito e li indovina immediatamente.

Sulla ‘Dea Fortuna’ alle dieci e mezza di sera mi ha inviato questa canzone che ho fatto montare su una scena, e lei me l’ha regalata.

E anche la canzone di riferimento della serie Le Fate Ignoranti è stata fatta da Mina e si chiama Buttare L’Amore…. “Anche stavolta me l’ha regalata. Il videoclip è pronto, però potrà andare in onda solo dopo il debutto della serie”.

Mina buttare l’amore testo e audio

Ora lo so cosa cerchi di più

Ma non sono io

vedi cos’è quel difetto di te che ci limita

forse un’altra me, ti accontenterà

dimmelo tu cosa manca di più, posso farcela

forse non c’è più passione perché sei soltanto mio

prima c’era lei, ora solo noi

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così

Anche se poi tutto quello che vuoi potrei dartelo

affari miei se decido di no, sono libera

quello che farei, non te lo dirò

mai

Stupido sai chi si mette nei guai per un brivido

ti tradirei, non ti credere mai, non giurarmelo

forse ti amerei, se non fossi io

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così