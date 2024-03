Nel nuovo album di Beyoncé un omaggio a Giuseppe Giordani (già coverizzato da Mina e Sting)

Nel suo nuovo album, “Cowboy Carter“, uscito il 29 marzo 2024, Beyoncé nel brano. “Daughter” omaggia Mina che, a sua volta, omaggiò il celebre compositore italiano Giuseppe Giordani.

L’artista, soprannominato Giordanello, compositore italiano nato a Napoli il 19 dicembre 1751, pubblicò tra le sue opere il brano “Caro mio Ben“.

Nel 2009 Mina decise di inserire nella tracklist dell’album “Sulla tua bocca ti dirò“, una cover di questa opera, una celebre aria da camera composta nel XVIII secolo che già fu inserita da Sting nell’album del 1992 “The art of the hearth“.

Qui a seguire la parte del testo che la cantante internazionale da 200 milioni di copie vendute nel mondo ricanta, rigorosamente in italiano, nell’undicesima traccia del suo ultimo disco.

“Caro mio Ben

Credimi almen

Senza di te languisce il cor

Caro mio Ben

Senza di te languisce il cor

Il tuo fedel sospira ognor

Togli da me tanto rigor

Togli da me tanto rigore

Tanto rigor”