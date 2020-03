Milva Bella ciao. Si è svolta il 29 febbraio la premiazione degli ambiti premi cinematografici di Berlino, l’Orso D’oro.

L’Italia ha visto trionfare Elio Germano che ha conquistato L’Orso d’argento come miglior attore in Volevo nascondermi e i fratelli D’Innocenza che invece hanno portato a casa l’Orso D’Argento per la miglior sceneggiatura del film Favolacce.

Ma c’è un poì d’Italia anche nel premio per il miglior film.

L’Orso d’oro è andato infatti ad un film Iraniano di Mohammad Rasoulof, un premio che non è stato ritirato in quanto Mohammad è prigioniero in quanto dissidente in patria.

Il film che ha trionfato è il toccante Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil).

All’interno della colonna sonora di There is no Evil è possibile ascoltare la voce di una grande artista italiana amatissima in Germania, Milva.

All’interno della pellicola è infatti stata usata l’interpretazione di Milva del brano Bella ciao.

Milva incise Bella ciao nel 1965 in entrambe le versioni esistenti, quella delle Mondine e quella Partigiana.

La musica italiana insomma funziona nelle pellicole estere e nelle serie tv.

Anche lo scorso anno nel film vincitore della Palma D’Oro a Cannes (e quest’anno dell’Oscar come Miglior Film), Parasite, era presente un brano di Gianni Morandi. Mentre sono diverse le serie Netflix che negli ultimi anni hanno utilizzato brani italiani.

Milva Bella ciao testo

Alla mattina appena alzata

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

alla mattina appena alzata

in risaia mi tocca andar

E fra gli insetti e le zanzare

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

e fra gli insetti e le zanzare

duro lavoro mi tocca far

Il capo in piedi col suo bastone

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

e il capo in piedi col suo bastone

e noi curve a lavorar

e noi curve a lavorar

Il capo in piedi col suo bastone

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

e il capo in piedi col suo bastone

e noi curve a lavorar

La la la la la

la la la la la

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

O mamma mia, o che tormento

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

o mamma mia o che tormento

io t’invoco ogni doman

Ed ogni ora, che qui passiamo

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

ed ogni ora, che qui passiamo

noi perdiam la gioventù

Ma verrà un giorno che tutte quante

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

ma verrà un giorno che tutte quante

lavoreremo in libertà

Ma verrà un giorno che tutte quante

lavoreremo in libertà

ma verrà un giorno che tutte quante

lavoreremo in libertà