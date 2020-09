Mille: una riflessione sulla leggerezza nel nuovo singolo “Quella di sempre”

Sono passati poco meno di sei mesi dall’uscita di Animali, il singolo d’esordio solista di Mille, cantautrice conosciuta per aver militato nei Moseek, band che ha partecipato a X Factor 9 (ne abbiamo parlato Qui).

Ora la giovane ed eclettica cantautrice, che caratterizza le sue interpretazioni con un timbro inconfondibile e originale, torna con Quella di Sempre. Si tratta un brano in cui Elisa Pucci, questo il suo vero nome, riflette sul senso della leggerezza. Un approccio vitale non sempre compreso nel suo complesso, ma che nasconde intenzioni più che serie.

“La leggerezza è una questione serissima”

Mille, nel brano precedente La Vita Le Cose, aveva analizzato con lucidità scorci di quotidianità, celebrando la forza di ogni attimo. Nel nuovo singolo c’è un punto di vista molto forte, trattato con delicatezza e decisione.

“La leggerezza mi sposta dal pensare che ogni cosa deve stare geometricamente al suo posto. Vale per i miei pensieri, così come per la mia pelle che pur cambiando nel tempo, in fondo resta quella di sempre. Una magica certezza di appartenenza.”

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Alessio Mose, nato da una idea dell’artista stessa. E’ stato girato presso Angelo Studio di Ron, Villa Lais e il cortile dell’abitazione di Mille.

MILLE QUELLA DI SEMPRE – IL TESTO

Siediti con me

Beviamo insieme Coca cola amara

Tutto quel ginseng

Non fa per te

Allunga troppo la vita

Siamo figli dell’estate

Siamo figli dell’estate

Per questo il Sole poi ci rende ciechi

A tutto ciò che non è il Sole

Sarà normale

Andare a dormire

Al mattino da sole

O quando ci pare

Pensare che vivere

Sia voler sempre

Saper cosa dire e pensare

Andare a dormire

Al mattino col Sole

La pelle è quella di sempre

Lasciamole vivere

Ancora una volta

Quello che viene

Siediti con me

Tanto alla fine

Il paradiso è nostro

Siamo figlie dell’estate

Siamo figlie dell’estate

Sarà protagonista un bel sipario

E tutto il resto è sullo sfondo

E ci guarderanno

Andare a dormire

Al mattino da sole

O quando ci pare

Pensare che vivere

Sia voler sempre

Saper cosa dire e pensare

Andare a dormire

Al mattino col Sole

La pelle è quella di sempre

Lasciamole vivere

Ancora una volta

Quello che viene

E chiedi al tempo

Di andare piano

Non stressarti più

Andare a dormire

Al mattino da sole

O quando ci pare

Pensare che vivere

Sia voler sempre

Saper cosa dire e pensare

Andare a dormire

Al mattino col Sole

La pelle è quella di sempre

Lasciamole vivere

Ancora una volta

Quello che viene