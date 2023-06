Mille, per festeggiare gli 80 anni di Raffaella Carrà, rilancia “Ballo ballo” con i Serendipity

Domenica 18 giugno Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni. Per l’occasione la cantautrice Mille ha lanciato una nuova versione, realizzata con una delle band più in ascesa nella musica italiana, i Serendipity, di una delle canzoni più iconica della Raffa nazionale… Ballo ballo.

Questo nuovo brano, perfetto per l’estate 2023, arriva dopo l’uscita del primo EP di Mille, Quanti Me Ne Dai, fuori per ADA Music italy, e dopo che l’artista è stata scelta da Apple Music per essere inserite nel programma Up Next Italia, iniziativa rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Uscita quasi più di 40 anni, nel 1982, Ballo ballo fu la sigla della terza edizione di Fantastico, programma che vide la showgirl tornare in Italia dopo essere stata impegnata per ben quattro con un tour mondiale e alla fine dell’anno entrò nella Top 20 dei brani più venduti in Italia.

Il pezzo fu scritto dal celebre pianista del Maurizio Costanzo Show, Franco Bracardi, e da Gianni Boncompagni.

Ecco come Mille spiega la scelta di incidere questa cover e di coinvolgere i compagni di scuderia discografica, i Serendipity:

“Io non ho ‘studiato’ Raffaella Carrà, io ci sono proprio cresciuta, perché sono nata negli anni 80 e ‘Ballo Ballo’ quando sono nata era uscita da soli due anni. Nella copertina ci sono io con le calzette celesti a ballare questa canzone.

Con me in questa cover i Serendipity. Loro mi hanno mandato una base per scriverci qualcosa sopra, subito ci ho immaginato ‘Ballo Ballo’ anche se non era immediato sentircela. Ci siamo visti in studio ed eccoci qua al 18 giugno, Raffaella avrebbe compiuto 80 anni e oggi come domani la balleremo cantando a squarciagola.”

Queste le parole dei Serendipity:

“Rendere omaggio a Raffaella con un brano che esce nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, è un onore per noi. Quando Elisa ci ha proposto di fare un strofa su questo brano che ha reinterpretato magistralmente, non abbiamo potuto che dire si. Abbiamo cercato di portare il nostro modo di esprimerci, entrando in punta di piedi in un brano che ha fatto la storia della musica italiana”.

Mille il tour

In questo periodo Mille è in tour con la sua band. Ecco i prossimi appuntamenti: