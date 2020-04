Mille: il desiderio di codificare il futuro nel nuovo singolo “Animali”

E’ ora disponibile su YouTube Animali, il nuovo singolo di Mille, pseudonimo dietro il quale si cela Elisa Pucci, già componente dei Moseek, band conosciuta a X-Factor 9 nel team di Skin (ne abbiamo parlato Qui).

Animali (Etichetta Mirai Rec in licenza esclusiva ad Artist First) è stata pubblicata anche su tutte le piattaforme digitali e il video è stato inserito nella nota playlist di YouTube Novità Indie Italiano curata da VEVO.

Il singolo si caratterizza per un testo in cui è chiaro un senso di precarietà. L’augurio di ritrovare la magia di un sentimento accompagnato da una volontà di comprendere il punto di incontro tra ciò che si è e ciò che si desidera essere.

“Più il futuro spaventa e più si avverte il bisogno di codificarlo, quantomeno prevederlo. Ma se penso alle canzoni, e a quello che scrivo, credo che abbiano a che fare con la scia dell’entusiasmo, con l’istinto e con la mia faccia. Non andrei mai in disaccordo con queste tre cose. Per questo ho scelto “Animali” come primo singolo e ho voluto che il videoclip fosse pubblicato in questo periodo in cui l’entusiasmo è fondamentale: i bar sono chiusi per adesso, pensiamo a questi luoghi con malinconia, ma riapriranno e torneremo alla vita di tutti i giorni governata dall’eterna lotta tra istinto e ragione; siamo animali abituali.”

Così Mille spiega il nuovo singolo Animali.

ANIMALI – IL VIDEOCLIP

Il brano è accompagnato da un videoclip nel quale la sequenza di immagini è ambientata ed incentrata su un bar che ha conservato intatta la bellezza del primo giorno in cui è stato aperto, negli anni Ottanta. Non è cambiato nulla, ma il tempo è passato…

MILLE

Mille è il nome d’arte di Elisa Pucci, cantautrice nata nella provincia di Roma e milanese d’adozione.

Giovanissima partecipa allo Zecchino d’Oro con una canzone scritta da Memo Remigi.

Dopo aver discusso la tesi di Laurea in Economia all’Università La Sapienza di Roma, entra a far parte di una compagnia teatrale come attrice.

Contestualmente fonda la band Moseek di cui diventa autrice e manager per booking e comunicazione. Dopo aver partecipato a X-Factor 9, la band sale sul palco dello Sziget Festival a Budapest.