Mike Lennon svela se stesso con un documentario e un singolo

Mike Lennon si è fatto conoscere al grande pubblico e ai media giocando con ironia sugli stereotipi che gli occidentali hanno degli asiatici. Si è affermato come il primo rapper asiatico in Italia e unico esponente di quello che è stato definito “asian rap“. Nella primavera del 2019, ha pubblicato l’Ep Asian.

Adesso, Mike Lennon (nome d’arte di Duc Loc Michael Vuong) svela la sua vera identità. Attraverso il documentario From Mono to Stereo (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno), racconta se stesso ed anche la genesi del suo personaggio.

Il video è stato interamente ideato e realizzato dall’artista.

“From Mono to Stereo rappresenta pienamente il mio passaggio dalla ‘L’ alla ‘R’, senza escludere nessuna delle due.

Il Mike Lennon che avete conosciuto fino ad ora è solo una delle sfaccettature e delle personalità che mi compongono, ora finalmente avrete modo di apprezzarmi a pieno, nella mia totale libertà di espressione musicale e visiva“.

Il cantante usa queste parole per presentare il documentario (che potete vedere in fondo all’articolo).

Il vero volto di Mike Lennon

Mike Lennon si è costruito un personaggio. Dietro quel personaggio c’è una storia fatta di sacrifici, di studi, di idee e di lavori umili svolti per mantenersi, con l’obiettivo di crearsi così un futuro nel mondo della musica. Il cantante ha recitato un ruolo, ironizzando sulle sue origini ed estremizzandole. Il sarcasmo ha caratterizzato la sua musica, insieme ad un forte ed esplicito messaggio sociale.

Mike ha cercato di combattere così il razzismo e i pregiudizi, con l’obiettivo di abbattere tutti i cliché sul mondo asiatico di cui da bambino è stato anche vittima. Alla base del suo progetto ci sono alcune parole chiave: inclusione sociale, forza d’animo, ambizione, genialità e ironia.

Il video From Mono to Stereo (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno) rivela tutto questo. Ma non solo. Racconta anche l’entusiasmo con il quale è stato accolto il personaggio di Mike Lennon. Ed ancora, il momento in cui la sua musica ha iniziato ad essere virale, il consenso dei media, il tutto esaurito degli eventi live.

Con questo documentario, Mike Lennon fa conoscere il proprio vero volto. Porta però il progetto ad un livello successivo. Il video anticipa l’uscita del suo primo singolo con la “R”. Il titolo del brano è significativo: si chiama Libero ed esce per Carosello Records.