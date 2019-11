Mietta Cloro testo in anteprima esclusiva per All Music Italia.

Oggi arriva un traguardo di vita importante per Mietta che compie cinquant’anni, portati splendidamente, di cui trenta sui palcoscenici di tutta Italia.

Per l’occasione All Music Italia vi presenta in anteprima il testo del suo nuovo singolo, Cloro.

Dopo il successo di Milano è dove mi sono persa, canzone che quest’estate ha dimostrato ancora una volta (sempre ce ne fosse stato il bisogno) la capacità di Mietta di cambiare pelle musicalmente rimanendo sempre credibile, ora arriva questa nuova canzone.

Cloro uscirà su etichetta Platinum con distribuzione Believe Digital venerdì 15 novembre in digital download/Streaming e, contemporaneamente, entrerà in rotazione radiofonica.

Mietta ospite a Verissimo nei giorni scorsi ha confermato che presenterà sicuramente un brano ad Amadeus per Sanremo 2020.

CLORO IL NUOVO SINGOLO

Mietta racconta così il brano, scritto da Karin Amadori, Valerio Carboni e Vincenza Casati e prodotto artisticamente da Diego Calvetti e Valerio Carboni:

“Mi sono sentita subito a mio agio con questa canzone, è la giusta conseguenza di ‘Milano è dove mi sono persa’.

Ci sono due cose che mi piacciono di questo brano: il testo, che riesce a essere di qualità pur con l’uso di parole inconsuete come CLORO, e toccare momenti di poesia come con ‘se vuoi ti parlo di mio padre ma senza usare la parola distante’, e poi la grammatica musicale, mai banale, che, allo stesso tempo, riesce invece a regalare una canzone che si ricorda dopo il primo ascolto.

Finalmente ho dei brani che, per la loro struttura, pur di spessore, mi consentono di regalarvi una Mietta inedita, più leggera dolcemente in bilico tra l’ironia e tenacia di chi è pronta a portare in pubblico mondi musicali tenuti sempre nascosti, conservati nel proprio cuore; forse anche a costo di stupire.”.

MIETTA CLORO TESTO

(di K. Amadori, V. Carboni, V. Casati)

Dimmi che sono eccezionale

che l’hai capito appena mi hai visto arrivare

con i capelli raccolti a caso

nel vestito più lungo per non farmi notare

Dimmi che sono eccezionale

che l’hai capito dal mio modo di restare

nonostante gli schiaffi presi

che ho finito le guance, e mi fa ancora male

se vuoi ti parlo di mio padre

ma senza usare la parola distante

ci sono cose che porto dentro

lo spazio del cuore come l’universo

E mentre tutti stanno li a guardare

le stelle cadenti che non cadono mai

io provo a credere ancora in noi

Il mare di mattina è già un capolavoro

ho sempre gli occhi rossi ma è soltanto il cloro

ma è soltanto il cloro

E allora dammi quello che ci meritiamo

perché ci meritiamo quello che ci diamo

e allora dammi quello che ci meritiamo

perché ci meritiamo quello che ci diamo

e dammi un po’ di felicità

e dammi un po’ di felicità

e dammi un po’ di felicità

Dimmi che sono eccezionale

come l’aurore boreale

come a Milano che mi ero persa

e tu mi hai ritrovato che ero a ballare

E mentre tutti stanno lì a guardare

senza riuscire a capirmi mai

tu sei riuscito a credere in noi

ho sempre gli occhi rossi

quando mi innamoro forse è solo il cloro

E allora dammi quello che ci meritiamo

perché ci meritiamo quello che ci diamo

e allora dammi quello che ci meritiamo

perché ci meritiamo

E dimmi che possiamo dai

dimmi che possiamo dai

dimmi che possiamo dai

e ora dimmi che possiamo dai

dimmi che possiamo dai

dimmi che possiamo

Scambiarci un po’ di vita senza avere un piano

decidere al mattino cosa siamo

che cosa siamo

E allora dammi quello che ci meritiamo

perché ci meritiamo quello che ci diamo

E allora dammi quello che ci meritiamo

perché ci meritiamo quello che ci diamo

e dammi un po’ di felicità

e dammi un po’ di felicità

e dammi un po’ di felicità

e dammi un po’ di felicità

e dammi un po’ di felicità