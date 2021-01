Midorii: la corista di Achille Lauro fa il suo esordio discografico con “Salto”

Midorii, nota come corista di Achille Lauro, fa il suo esordio come cantautrice con il singolo Salto, pubblicato dall’etichetta indipendente Visory Records.

Salto è una power ballad intima e malinconica che si dissocia però dalla semplice storia di un amore finito male.

Un finale lieto per Midorii che con la sua voce calda e profonda, tocca la parte più cruda e brutale dell’amore, a cui però reagisce con un salto verso una vita nuova. Senza paralizzarsi nel timore del cambiamento e della solitudine. Midorii fa una scelta kierkegaardiana con l’unico modo che l’uomo ha per provare l’ebrezza e la libertà del volo: il salto.

“Saltare per andare avanti, nonostante la paura del vuoto per ciò che si lascia e per quello che si può trovare all’atterraggio. Per tutti coloro che sono intrappolati in un amore che toglie anziché dare; per chi, come la gorgone Medusa imbruttita dall’amore, nasconde fragilità e insicurezza dietro occhi pietrificanti.”